3 mocktailrecepten voor Tournée Minérale | Van 'Mindful Marti' tot 'Sage Fizz'

1 | The Mindful Marti, een recept van cocktailbar Dogma (Antwerpen)

Sterrenchef Ken Verschueren is fan van cocktailbar Dogma in Antwerpen: ‘De mixologists hier benaderen cocktails zoals chefs gerechten benaderen. Ze maken hun eigen infusies, crèmes en puree.’

2 | The Virgin Lassi-ish Colada, een recept van cocktailbar Life is Beautiful Cocktail Bar (Brussel)

In het menu van cocktailbar Life is Beautiful in Brussel staat er altijd een specifiek thema centraal. Omdat hun menu elke twee weken verandert, verandert ook hun mocktailkaart regelmatig. Deze mocktail past in het Indiaas geïnspireerde menu.