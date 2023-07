3 toprestaurants over de taalgrens | Van Luik tot Wéris

Voor wie zich tijdens de vakantie over de taalgrens waagt selecteerden we deze drie toprestaurants in het zuiden van het land, vol culinair Waals talent.

1 | La Cantinetta | Luik

Deze bescheiden Italiaanse trattoria in Grivegnée, Luik, bestaat al 25 jaar. Chef Mathias en zaalman Thomas verwennen hun gasten met een warm thuisgevoel en herkenbare, vriendelijk geprijsde gerechten. Je kunt er maaltijden afhalen of gaan voor het keuzemenu in drie, vier of vijf gangen (35, 45 en 55 euro).

Restaurant La Cantinetta in Luik © La Cantinetta

2 | La Table Benjamin Laborie | Lasne

Na jaren bij sterrenchefs gewerkt te hebben, heeft het Franse talent Benjamin Laborie nu zijn eigen restaurant, in Lasne. In een karakterpand met zicht op de glooiende velden serveert de ervaren chef een degustatiemenu in vier, vijf of zeven gangen (80, 90 en 118 euro). ‘s Middags serveert hij nog een lunch in drie gangen (45 euro).

Restaurant La Table Benjamin Laborie in Lasne © Michael Binkin/YourStory Agency

3 | Le Cor de Chasse | Wéris