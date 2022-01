3x culinair overnachten in eigen land

Zin in een gastronomisch weekend? Op deze adressen stel je de rit naar huis na een lekkere maaltijd uit tot de volgende dag.

August, Antwerpen

Schermvullende weergave ©Buro Bonito

OP HET BORD De focus ligt op lokale seizoensingrediënten, waarvan sommige groenten en kruiden zelfs worden gekweekt op het dak van PAKT (de naburige industriële site). Wie houdt van vis, zit gebeiteld. Spicy (vlaswijting, mossel, chorizo) en aards (coquilles, aardpeer, kombu, truffeldashi) wisselen elkaar af.

Schermvullende weergave ©Buro Bonito

IN DE KEUKEN August wordt ‘gecureerd’ door Nick Bril, eigenaar en chef van het tweesterrenrestaurant The Jane, een beetje verderop. Voor de uitvoering staat chef Pieter Starmans (ex-souschef The Jane) in de keuken.

IN HET GEHEUGEN In dit voormalige augustijnenklooster kom je thuis in het mooiste boetiekhotel van Antwerpen. De authentieke architectuur en de sfeervolle ambiance van het restaurant gaan naadloos over in het hotel.

AAN TE BEVELEN Wie geen tafel kon boeken, kan ook terecht aan de bar. Bestel er een elegante cocktail met een paar overheerlijke bar bites.

OP DE REKENING Je hebt de keuze uit een viergangen- (79 euro) of vijfgangenmenu (95 euro), dat met de seizoenen mee evolueert.

Jules Bordetstraat 5, Antwerpen,

tel. 03/500.80.80, august-antwerp.com

La Butte aux Bois, Lanaken

Schermvullende weergave

De chef slaagt er wonderwel in om tot op het einde lichtheid en elegantie te bewaren.

OP HET BORD Aziatische invloeden en haute cuisine: hier komen verschillende smaken samen in perfecte harmonie. De chef maakt ook het verschil met zijn tot op de seconde geregisseerde cuissons: die zijn heel straf.

IN DE KEUKEN De Nederlands-Limburgse chef Ralf Berendsen verdiende zijn sporen bij Kasteel Wittem, maar is al sinds 2011 het gezicht van het voormalige La Source, het restaurant van hotelcomplex La Butte aux Bois. Toen dit onlangs volledig werd gerenoveerd, kreeg het restaurant de naam van de chef. Hij verzamelde inmiddels twee Michelinsterren.

Schermvullende weergave

IN HET GEHEUGEN Dompel jezelf onder in pure luxe en boek ineens een kamer. Met vijfsterrensuperior op de gevel ben je verzekerd van een onvergetelijke nacht.

AAN TE BEVELEN Neem vooral je tijd: de meeste gasten kiezen voor het menu. Dat is opgebouwd uit zes gangen, maar er zijn zeker al zes amuses en het dessert is een trilogie. De chef slaagt er wonderwel in om tot op het einde lichtheid en elegantie te bewaren.

OP DE REKENING Een menu in zes gangen (+ enkele extra’s) kost 220 euro per persoon. A la carte bestellen is eventueel ook mogelijk.

La Table de Maxime, Our

In het seizoen is dit een uitgelezen plek om lokaal wild te eten.

Schermvullende weergave ©mickael Williquet

OP HET BORD Sinds 2019 kan dit restaurant twee Michelinsterren achter zijn naam schrijven. In een zaal met veel glas en uitzicht op de omliggende weiden, proef je van een subtiele keuken die steunt op topproducten, denk langoustine, kreeft en kaviaar.

Schermvullende weergave ©Angel Bena

IN DE KEUKEN Maxime Collard was eerder souschef in De Karmeliet, het voormalige driesterreninstituut van Geert Van Hecke. Vol ambitie keerde hij terug naar zijn geboortedorp, waar hij vanaf zijn 25ste discreet een klein imperium opbouwde, inclusief de vlakbij gelegen brasserie Les Terrasses de l’Our en vier hotels.

IN HET GEHEUGEN De oude boerderij werd met veel smaak gerenoveerd en biedt ook zes ruime, majestueus ingerichte kamers waar het heerlijk overnachten is.

AAN TE BEVELEN In het seizoen is dit een uitgelezen plek om lokaal wild te eten.

OP DE REKENING Er zijn menu’s van 70, 85 en 110 euro. A la carte schommelen de prijzen van de voorgerechten tussen 38 tot 75 euro, hoofdgerechten kosten tussen 55 en 70 euro.