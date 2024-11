48 uur in de champagnestreek | Tips van de beste sommeliers, chefs en wijnhandelaars

Ontwaak in de klassieke weelde van Les Crayères of kies voor een iets modernere setting in hotel La Caserne Chanzy (getipt door Grégoire van den Ostende), met het uitstekende restaurant La Grande Georgette (getipt door Aaron Moeraert) en een verbluffend uitzicht op de befaamde Kathedraal van Reims. Dit knap staaltje gotiek uit de dertiende eeuw staat bekend om zijn uitzonderlijke middeleeuwse beeldhouwwerk en zijn rijke geschiedenis. Hier werden immers alle Franse koningen gekroond en gezalfd, met als meest opmerkelijke kroning die van Karel VII in de nabijheid van Jeanne d’Arc, in 1429. Samen met de Abdij van Saint-Remi en het Paleis van Tau, interessant voor wie geboeid is door de geschiedenis van de Franse monarchie, behoort de Cathédrale de Notre-Dame de Reims tot het Unesco-werelderfgoed.

Loop zo’n achthonderd meter verder, spring eventueel even binnen in de elegante Carnegie-bibliotheek en snuister op de overdekte boerenmarkt van Boulingrin tussen de lokale lekkernijen (getipt door Francine De Caluwé). Vergeet daarbij niet om naar de knappe art-decobogen te kijken!

De Kathedraal van Reims is een knap staaltje van gotiek uit de dertiende eeuw en staat bekend om zijn uitzonderlijke middeleeuwse beeldhouwwerk en zijn rijke geschiedenis. © Damien Cuypers

Zaterdagmiddag

Begin je door al dat lekkers stilaan zelf trek te krijgen? Schrijf je dan in voor een kookworkshop, al dan niet met een thema of champagnetasting, bij Atelier Luca of Au Piano des Chefs (getipt door Kristel Balcaen en Grégoire van den Ostende). Of neem de tijd om alvast op prospectie te gaan voor je wijnaankopen bij de ‘cavisten’ Les Caves du Forum en Chai Leon, die op een steenworp van elkaar liggen en een mooi gamma aan natuurwijnen aanbieden (getipt door Daan Gooiker).

Voor de lunch raadt zowat iedereen het hippe Au Bon Manger aan, maar dit gezellige no-nonsense-eetcafé ondergaat op dit eigenste moment een metamorfose tot Atome. Volgens de Instagrampagina mogen we er alle vertrouwen in hebben dat dit goed komt, maar een waardig plan B vind je ook bij Le Crypto, klassiek zonder poespas (een tip van Gianluca Di Taranto), of het eenvoudige Le Marché by les Cornichons (getipt door Francine De Caluwé).

Geen zin meer in de stad? Trek dan de natuur in en ga picknicken in het glooiende landschap van La Montagne de Reims, zo’n twintig minuten buiten het centrum.

Richting Epernay, hoofdstad van Champagne

Zaterdagnamiddag

Aansluitend kun je vanuit dit nationaal park ook de vuurtoren en de eigenaardig gevormde dwergbeuken ‘Faux’ van Verzy bewonderen (getipt door Grégoire van den Ostende). Mis de kans niet om in de Perching Bar te klimmen, een boomhut voor volwassenen (lees: met een champagnebar) (getipt door Kristel Balcaen).

Begint je innerlijke wijnnerd na zoveel folies nu toch stilaan te protesteren? Sus hem dan met een bezoek aan de Tonnellerie de Champagne, ten noorden van Reims en enig in zijn soort. Hier maakt en herstelt Jerôme Viard vaten voor alle grote champagnehuizen, een wonderlijk ambacht. Hij organiseert ook tastings om het verschil te laten proeven tussen champagnes die rijpen op houten vaten en die op diverse wijzen zijn gebrand (getipt door Tom Ieven).

Of bewonder de prachtige kelders, volledig uitgehouwen uit het krijt waarin de champagnewijnstokken geworteld zijn en die uitgeroepen zijn tot Unesco-werelderfgoed (getipt door Tom Ieven). Vlakbij vind je die van Ruinart en Veuve Clicquot.

Zaterdagavond

Om in te checken in het mooiste en chicste hotel van de Champagne, Royal Champagne, moet je misschien wel miljonair zijn. Maar ook al drink je hier alleen maar een glas champagne, het is de moeite waard en het ‘million dollar view’ krijg je er sowieso bij op het terras, omgeven door de wijngaarden van Champillon. De caesarsalade is er blijkbaar ook excellent (tip van Steven Kempenaers, Gianluca Di Taranto en Aaron Moeraert).

Andere tophotels in de buurt van Epernay zijn Loisium Wine & Spa Hôtel (getipt door Mathieu Vanneste) en Les Avisés, iets onder Epernay aan de Côte de Blancs (getipt door Steven Kempenaers).

Zondagvoormiddag

Actievelingen wrijven de benen in en maken een fenomenale fietstocht van negentig kilometer via route 52 van Dormans tot Vitry-le-François, langs de Marne en de verschillende wijnranken van Epernay en Châlons-en-Champagne. Wie zich wil wagen aan een ander vervoermiddel zonder zich daarvoor heel moe te maken, kan een authentieke R4 huren bij My Vintage Tour Company of een blitse oldtimer, zoals een Citroën DS, bij Cartis Classic Car. De opties zijn legio, en het cruisen met wapperende haren krijg je er standaard bovenop.

Rijd hoe dan ook richting Château-Thierry, een gemeente in het hart van de Marne-vallei, zo’n 45 minuten ten westen van Epernay en het geboortedorp van de dichter Jean de la Fontaine. Stop op de weg terug ook bij het Mémorial van Dormans, een oorlogsmonument en indrukwekkende Amerikaanse begraafplaats met slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

Vlakbij bevindt zich ook het huis Legrand-Latour, waar Thibault Legrand niet alleen goede champagne maakt, maar ook een indrukwekkende kelder heeft met goed bewaarde fossielen (getipt door Pieter Fraeyman en Daan Gooiker).

Tot slot ben je niet in Champagne geweest zonder een bezoek aan de Abdij van Hautvillers, ook wel bekend als de geboorteplaats van de champagne, want daar ligt Dom Pérignon begraven. Een ideale plek ook voor een picknick met uitzicht op de wijngaarden van Cumières (getipt door Mathieu Vanneste).

Je bent niet in Champagne geweest zonder een bezoek aan de Abdij van Hautvillers, de geboorteplaats van de champagne, want daar ligt Dom Pérignon begraven. © Damien Cuypers

Zondagmiddag

Heb je na al die blingbling zin in comfortfood? Begeef je dan naar Sacré Burger in Epernay. Eenvoudig, maar subliem, met een indrukwekkende wijnkaart (getipt door Olivier De Schutter).

Net tegenover champagnehuis Robert Moncuit bevindt zich ook La Gare, een eenvoudig eethuisje in Le Mesnil-sur-Oger (getipt door Mathieu Vanneste en Steven Kempenaers).

Zondagnamiddag

En dan is het eindelijk tijd om te flaneren op de ‘hoofdstraat’ van het champagne-universum: l’Avenue de Champagne, de thuisbasis van alle grote huizen die er trots staan te pronken. De echte waarde bevindt zich echter onder de grond, waar in de kilometerslange kelders duizenden flessen champagne zijn opgeslagen.

Ga er zeker iets drinken in een van de vele champagnebars, zoals de stijlvolle van Perrier-Jouët (getipt door Mathieu Vanneste, Grégoire van den Ostende, Koen Hebbrecht). Als de bubbels nog niet helemaal naar je hoofd zijn gestegen, maak dan een vlucht naar boven met de Ballon d’Epernay voor een knap uitzicht over de regio (getipt door Aaron Moeraert).

Ook heel fijn met kinderen is het interactieve museum Pressoria, dat zich richt op alle zintuigen om champagne beter te leren kennen (getipt door Kristel Balcaen en Grégoire van den Ostende). Of rijd tot Aÿ en beklim de steile heuvel van Côte Aux Enfants en word even stil van het adembenemende uitzicht over de wijngaarden (getipt door Olivier De Schutter).

Sla je liever de bekende paden over? Rijd dan rechtstreeks zuidwaarts, naar het iets minder bekende en nog onbeminde stadje Troyes, met zijn pittoreske vakwerkhuizen en het wijnwinkeltje Aux Crieurs de Vin (getipt door Davy Schellemans en Stijn Pans).

Eten doe je iets verderop, in de leuke bistro Le Garde Champêtre in Gyé-sur-Seine, gevestigd in een voormalig pakhuis en met een focus op biologische groenten (getipt door Davy Schellemans, Stijn Pans, Daan Gooiker en Koen Hebbrecht).

Ook absoluut een bezoek waard, als je je dan toch helemaal richting zuiden begeeft, is het schilderachtige Renoir-dorpje Essoyes (getipt door Kristel Balcaen), met L’Union (getipt door Davy Schellemans en Stijn Pans) als fijne eetplek; en Les Riceys, een van Frankrijks mooiste gemeentes, met maar liefst drie verschillende wijnappellaties (getipt door Koen Hebbrecht).

Geen zin om terug te keren? Dan slaap je toch gewoon in La Maison de Rhodes & Le Champ des Oiseaux in Troyes (getipt door Gianluca Di Taranto en Koen Hebbrecht). Akkoord, dan maken we er ‘60 uur in de Champagne’ van.