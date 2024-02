5 Belgische toprestaurants voor de klassieke Franse keuken

De klassieke Franse keuken is helemaal terug. Lièvre à la royale bij Colette-De Vijvers of boeuf rossini bij Bozar: in deze vijf Belgische restaurants proef je ze.

1 | D’Eugénie à Emilie, Saint-Ghislain (Henegouwen)

Er zijn weinig liefhebbers die beter de geschiedenis van de Franse gastronomie kennen dan Eric Fernez. In zijn hoekhuis aan een rustig plein in Saint-Ghislain stelt de tweesterrenchef een aparte kaart voor met ‘tijdloze’ gerechten, zoals kikkerbillen met peterselie en look en sole Fernand Point. Die gegratineerde zeetong is een ode aan de legendarische Fernand Point, de chef die in 1933 drie sterren behaalde voor zijn restaurant in Vienne, bij Lyon.