5 magische culinaire ervaringen in binnen- en buitenland

Een restaurant vijf meter onder het zeeoppervlak, of een adres waar het eten wordt geserveerd op de lichamen van dansers. Zotter dan dit wordt het niet. Ideaal Instagramvoer.

Cuchara, Lommel

Schermvullende weergave In dit heel aparte universum, waar de Japanse keuken nooit ver weg is, komen heel bijzondere smaken en technieken samen, zoals in een tomatenconsommé met shisoparels. ©Hendrik Gergen

Op het bord Bij tartaar van zeebaars en kaviaar komt umeboshi, die Japanse gefermenteerde pruim. Sushi van truffel en ganzenlever. Planktonpuree met hooi-olie. In dit heel aparte universum, waar de Japanse keuken nooit ver weg is, komen heel bijzondere smaken en technieken samen, zoals in een tomatenconsommé met shisoparels.

In de keuken Jan Tournier, een chef die onder meer ervaring opdeed in Het Gebaar, begon in 2009 in het centrum van Lommel met zijn eigen zaak, geen evidente plek voor een eigenzinnig restaurant. Toch vond zijn talent na een paar jaar erkenning: in november 2019 kreeg Tournier een tweede Michelinster.

In het geheugen Cuchara is gevestigd in het voormalige huis van de grootouders van de chef. De grote ramen bieden uitzicht op de binnentuin. Het door Tournier zelf bedachte decor is al even bijzonder als de gerechten: bijna alles is hier zwart, tot en met de waterfles op het zwarte tafelblad. Aan het plafond hangt een zwevende boomstam: dit is het meest apart ingerichte sterrenrestaurant in België.

Op de rekening Een menu in zeven gangen kost 155 euro, voor tien gangen betaal je 215 euro.

Alchemist, Denemarken, Kopenhagen

Schermvullende weergave Een voormalige loods, niet ver van het stadscentrum, is het spectaculaire decor voor een eetervaring in vijftig impressies en vijf uur.

Op het bord Een sneeuwbal van tomatenwater, op te eten met handschoenen. Een nagemaakte kippenpoot, geserveerd in een kooi die ons herinnert aan de leefruimte van een kweekkip. Een omelet blijkt een membraan van eigeel dat een vulling van comté en ei bevat. Het brood is gemaakt van vijftig laagjes aardappelzetmeel. Een duivenfilet gaat eerst in een bad van bijenwas en komt dan aan tafel met duivenveren.

In de keuken Alchemist Rasmus Munk (30) wil ons een ‘holistische’ ervaring meegeven, waarin we ook nadenken over ethische thema’s, zoals het kweken van dieren. De bijzondere manier waarop hij dat doet, maakt indruk. Eind 2019, zeven maanden na de opening van zijn restaurant, kreeg de chef twee Michelinsterren achter zijn naam.

In het geheugen Een voormalige loods, niet ver van het stadscentrum, is het spectaculaire decor voor een eetervaring in vijftig impressies en vijf uur. Zodra de enorme bronzen poort openzwaait, belanden gasten in vijf zalen, van een lounge met zetels tot een reuzenkoepel met videoprojecties tegen de wanden. ‘Ik wil dat gasten het gevoel krijgen dat ze de realiteit achter zich gelaten hebben’, zegt Munk.

Op de rekening Het menu ‘50 impressies’ kost 3500 Deense kronen, zo’n 470 euro.

Refshalevej 173 C, Kopenhagen, tel. +45.31.71.61.61, alchemist.dk

Under, Noorwegen, Spangereid

Schermvullende weergave Een adembenemende locatie waar slakken, zeewier, vissen, algen en schelpdieren de hoofdrol spelen op het bord. ©rv

Op het bord Het verhaal moet kloppen natuurlijk. Wie een onderwaterrestaurant runt, zorgt er ook voor dat dat duidelijk wordt op het bord. Het resultaat: slakken, zeewier, vissen, algen en schelpdieren spelen de hoofdrol op deze spectaculaire plek. Wie weet, zie je ze wel voorbijzwemmen. Het zou kunnen.

In de keuken De Deen Nicolai Ellitsgaard is een rasechte aanhanger van de ‘Nordic cuisine’. Met zijn personeel schuimt hij de omliggende bossen en zee af op zoek naar interessante en dus vooral lokale ingrediënten. Die combineert hij in een vast menu dat ofwel met sapjes of met wijn vergezeld kan worden.

In het geheugen We moeten een kat een kat noemen: het is vooral de adembenemende locatie die bijblijft, vijf meter onder het wateroppervlak. Under biedt zo een exclusieve blik in het mariene ecosysteem van de Noord-Atlantische Oceaan. Under betekent trouwens niet alleen ‘onder’, het is ook Noors voor ‘verwondering’, en die betekenis is hier volledig op haar plaats.

Aan te bevelen Vooral op tijd boeken is een goede tip. Intussen worden al reservaties genoteerd voor de zomer van 2022.

Op de rekening Het onderdompelingsmenu (what’s in a name) kost 2450 Noorse kroon, zo’n 250 euro. Voor wijn komt daar 170 euro bij, voor sapjes 85 euro. Bijzonder detail: de menukaart krijg je pas te zien bij de rekening.

Bålyveien 48, 4521 Spangereid, under.no

DiverXO, Spanje, Madrid

Schermvullende weergave Vliegende varkens, reuzengrote ijshoorntjes en roze zetels. De eetzaal, ingericht in een voor het overige braaf NH Hotel, is een surrealistische ode aan de verbeelding. ©@JavierPeñas

Op het bord Kalfstong, habaneropepers, eitjes van vliegvis en krokante rijst. Het is maar een van de bizarre gerechten uit het degustatiemenu in twaalf gangen. Soms duiken in dat menu ook signatuurgerechten op, zoals kreeft uit Galicië die aangespoeld lijkt op het strand, omgeven door een ‘huid’ van bloemen en buffelmelk en chutney van tomaat. Veel Aziatische invloeden in de gerechten.

In de keuken Dabiz Muñoz (41) opende DiverXO in 2007. Op zijn 33ste werd hij de tweede jongste chef ooit die drie Michelinsterren kreeg. Zijn eerste ervaring deed hij op in Viridiana in Madrid, zijn toenmalige lievelingsrestaurant. De Aziatische invloeden in zijn gerechten hield hij over aan werk in Londen bij Nobu en Hakkasan.

In het geheugen Vliegende varkens, reuzengrote ijshoorntjes en roze zetels. De eetzaal, ingericht in een voor het overige braaf NH Hotel, is een surrealistische ode aan de verbeelding. Dit is ‘wacky wonderland’, vond de redactie van ‘The World’s 50 Best Restaurants’ tijdens een bezoek.

Aan te bevelen Op de zevende verdieping van het shoppingcenter El Corte Inglés in Madrid heeft Muñoz een hippe bistro ingericht, StreetXO.

Op de rekening Het ‘menu van de vliegende varkens’ kost 250 euro.

NH Eurobuilding, Calle del Padre Damián 23, Madrid, tel. +34.9.15.70.07.66, diverxo.com

Sublimotion, Spanje, Ibiza

Schermvullende weergave Eten wordt hier geserveerd in hangende bloemen, op het lichaam van dansers, door je medegasten of vermomd als vliegtuiglunch.

Op het bord Wees blij dat je een klassiek bord krijgt. Bij Sublimotion is dat namelijk allesbehalve evident. Eten wordt hier geserveerd in hangende bloemen, op het lichaam van dansers, door je medegasten of vermomd als vliegtuiglunch. Sublimotion is geen restaurant, het is een show in alle betekenissen van het woord.

In de keuken Afgelopen zomer introduceerde Sublimotion de allereerste cyberchef die bij elke gast langskomt om een (digitaal) gerecht te bereiden. Een culinaire videogame, zeg maar. De échte chef van vlees en bloed is Paco Roncero, een man die zijn voorliefde voor technologie niet onder stoelen of banken (of de tafel) steekt. Roncero leidt tal van keukens over heel de wereld. Die van restaurant La Terraza del Casino in Madrid leverde hem al twee Michelinsterren op.

In het geheugen Dat je deze totaalervaring van smaken, geuren, lichtshows, optredens, muziek en virtuele realiteit niet licht zult vergeten, dat staat buiten kijf. Je reist de wereld rond terwijl je de keuken in kwestie proeft.

Aan te bevelen Wie niet genoeg krijgt van de Sublimotion-ervaring kan sinds kort ook terecht in een gloednieuwe vestiging in Dubai.

Op de rekening Elke dag bereiden twintig mensen de avondshow voor, en dat voel je aan de rekening. Met 1500 euro voor een drie uur durend spektakeldiner is dit het duurste restaurant ter wereld. Maak dus dat je wordt uitgenodigd!