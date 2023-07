5 topadressen voor een avond op restaurant in Brussel

Brussel loopt over van de culinaire adresjes. Deze vijf restaurants in de hoofdstad zijn goedgekeurd door Sabato’s culinair recensent Jan Scheidtweiler.

1 | Frasca

In Elsene houdt Frasca het puur en simpel. Dat is af te lezen aan zowel het decor als de kaart. Die telt elf gerechten, verdeeld over antipasti, primi en nagerechten. Gerechten met vis of vlees in een hoofdrol, staan niet op de kaart. Dat maakt van dit restaurant een plek waar vooral pasta aan het feest is: elke dag maakt de chef een nieuwe lading.