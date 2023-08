5 toprestaurants in Gent, getipt door de sterrenchefs

via LinkedIn

Voor een date night, een culinair hoogstaande teambuilding en alles daartussen: de eetgelegenheden in Gent zijn oneindig. De sterrenchefs schotelen je hun favorieten voor.

The 100 Food | 2022

1 | A Food Affair | Getipt door chef Michaël Vrijmoed (Vrijmoed**)

2 | Door 73 | Getipt door chef Tim Boury (Boury***)

Tim Boury: ‘Deze tweede zaak van Oak is een plek om je te amuseren en gerechten te delen. Chef Eric Ivanidis combineert invloeden van over de hele wereld, van kimchi tot patatas bravas. Ook de sfeer is super: iedereen voelt zich hier op zijn gemak.’