5 wijnbars van sommeliers | Aperitiefplekjes met meerwaarde

Velours-Bar Grote Markt 29, 1500 Halle, België

2 | Antwerpen | Divin By Sepin | Belgisch-Iraanse finesse op het Zuid

Een u-vormige bar en volgestouwde wijnkasten tegen de muur vormen het aangename decor voor een mooie wijnwandeling door Sepi-land. Op mooie dagen staat er een terras aan de straatkant.

De sommelier

Dankzij tv-optredens en boeken over wijn is de Iraans-Belgische Sepideh Sedaghatnia – Sepi voor de vrienden – een bekend gezicht geworden. In haar wijnbar en -restaurant op het Antwerpse Zuid laat ze zowel Iraans-Frans geïnspireerde gerechten proeven als haar talent om wijnen met finesse te kiezen.

Drinken

Mocht wandelende wijnkaart Sepi niet onmiddellijk beschikbaar zijn, dan bieden krijtborden met suggesties en een uitgebreide wijnkaart met 400 referenties inspiratie. De fijne riesling van het Duitse domein Haart of de hoogstaande grüner veltliner van het Oostenrijkse Hirsch zijn typische voorbeelden. Op de kaart ook veel aandacht voor vrouwelijke wijnmakers, zoals Veronica Ortega die in het Noord-Spaanse Bierzo elegante mencia maakt. De selectie van dertig wijnen per glas verandert om de 4 tot 6 weken. Wijnen per glas kosten tussen de 5 en 15 euro. De goedkoopste fles kost 35 euro.

Eten

Het restaurant biedt een uitgebreid menu tot 5 gangen. Wie aan de bar zit, heeft keuze uit een tapasmenu met 14 kleine gerechten, van een profiterole met kaviaar, zure room en pistache (25 euro) tot baba ganoush met geitenwrongel (14 euro).

Tip

Het vernieuwde KMSKA-museum ligt op drie minuten wandelen.

Praktisch

| Tel. | 03 284 07 40

| Sluitingsdagen | Op zondag, maandag en dinsdag

| Zomeropeningstijden | De bar opent om 17 uur en op zaterdagmiddag om 16 uur

| Reservatiemogelijkheid | Niet voor de bar

Divin By Sepi Verschansingstraat 5/7, 2000 Antwerpen, België

3 | Brugge | Riesling & Pinot | Duitsland boven

In deze sobere maar gezellige wijnbar in de Brugse binnenstad zijn Duitse wijnen aan het feest. De bar is een onderdeel van Langbeen, een invoerder van Duitse topwijnen. Buiten is er maar plaats voor één tafeltje met twee stoelen.

De sommeliers

Uitbater Jan Demyttenaere is wijndocent aan Syntra West. De wijnkaart stelt hij samen in overleg met Hilde Jonckheere, de zaakvoerster van Langbeen. Zij werd in 2009 uitgeroepen tot Eerste Sommelier van België.

Drinken

Gelukkig is de titel van de bar niet letterlijk te nemen en kun je hier uit meer druivenrassen kiezen dan riesling en pinot. Het aanbod is hoogstaand met veel Duitse namen als een klok, van Georg Breuer uit Rheingau over Fritz Haag uit de Moezel tot Knipser uit de Pfalz. Een twaalftal wijnen zijn per glas te krijgen, de wijnkaart telt zo’n 30 referenties.

De sommeliers vinden het hun missie steeds nieuwe domeinen onder de aandacht te brengen. Daarbij hebben ze ook aandacht voor oudere jaargangen, een bijzonder plezier als het om riesling en pinot noir gaat. Nog zo’n opmerkelijke service is de mogelijkheid degustiehoeveelheden te bestellen (van 6 centiliter in plaats van 12 centiliter) om zo wijnen te kunnen vergelijken vooraleer je een lievelingsglas bestelt. Alle wijnen zijn ook te koop voor thuisconsumptie aan dezelfde prijs als degene die Langbeen hanteert in zijn webshop. Een glas wijn kan vanaf 6 euro. De prijs voor de meeste flessen ligt tussen de 30 euro en 50 euro.

Eten

Een beperkt aanbod kleine gerechten voor bij de degustatie, van paprikadip tot geitenkaas en varkensrilette met brood. Sommige kleine bereidingen, zoals pickles bij de rilette, zijn huisgemaakt door Wim, de man van Hilde. Hapjes van 5,5 euro tot 11,5 euro.

Praktisch

| Tel. | 050 81 26 85

| Website | riesling-pinot.be

| Zomeropeningsuren | Op vrijdag en zaterdag vanaf 16 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, op 0486 79 04 09

Riesling & Pinot Hoogstraat 33, 8000 Brugge, België

4 | Gent | Nonam | Van aperitief tot hotelkamer