5 zalige zomerterrassen | Van luxueus tot casual

Watermaal-Bosvoorde | Fox Food Market

Terras aan het water

Van 1970 tot 2017 was dit opulente kantoorgebouw, met bronzen ramen en omringd door een park van negen hectare, het hoofdkwartier van de verzekeraars Royale Belge en AXA. Vandaag is het luxepand volop in reconversie: een deel van de begane grond is zopas in gebruik genomen als Fox Food Market, met een ruim terras dat uitkijkt op een kunstmatige vijver.