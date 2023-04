5x tafelen op Kreta | Van traditionele vistaverne tot toprestaurant

De taverne wordt gerund door Chrisostomos Orfanoudakis van de uitstekende taverne Chrisostomos in Chania, en is gelegen op de rotsen boven de Libische Zee aan de wilde zuidwestkust van Kreta. Vanuit Chania rijd je een klein uurtje naar Sfakia. Van daar moet je vier uur wandelen over het kustpad (niet voor onervaren wandelaars en ook niet voor mensen met hoogtevrees). Maar gelukkig kun je ook per boot (twintig minuten varen) naar de kiezelbaai van Marmara.

Daar is meteen duidelijk dat de trip de moeite waard was. De baai met kristalhelder, azuurblauw water ligt aan de uitgang van de prachtige Aradaina-kloof en is een van de mooiste plaatsen op Kreta. De zeebodem is rotsachtig en uitstekend geschikt om te snorkelen.

Op een rieten terras bovenaan staat Taverna Dialeskari, waar ze seizoensgebonden lekkernijen serveren, zoals warm brood, lam, geroosterde aardappelen, courgettes en aubergines met een fetakorst, dat alles langzaam gegaard in de hout­oven. De lammeren en geiten worden door de familie van Chrisostomos Orfanoudakis gefokt en de kaasproducten komen van de kaasmakerij van de familie. Eindigen doe je met een sfakiani-pita: knapperig filodeeg gevuld met roomkaas en besprenkeld met honing.

Rekening | Vaak minder dan 10 euro per gerecht.

Openingsuren | Open bij mooi weer. Geen website, geen telefoon, geen Instagram. Je gaat op goed geluk.

Adres | Marmara beach, Sfakia 730 1

3 | Salis | Chania

In tegenstelling tot andere etablissementen in de oude haven van Chania is dit niet zomaar een toeristenval, wel een van de beste restaurants van het eiland met een indrukwekkende wijnkaart. Salis is het farm-to-tablerestaurant van onze local Alexandra Manousakis en serveert een creatieve keuken met producten van haar eigen biologische boerderij. De wijnkaart is zonder twijfel de grootste en de beste van heel Chania.

Dit restaurant slaagt erin de traditionele keuken te verzoenen met een nieuwe, eigentijdse aanpak. Het seizoensgebonden menu van Afshin Molavi (de Iraans-Zweedse chef/sommelier is de man van Alexandra Manousakis) varieert van eeuwenoude recepten (lamsvlees dat langzaam wordt gegaard in een houtoven) over nieuwe Griekse gerechten (viskuitpasta of taramosalata met avocado of pita met pis­tachenoten) tot avant-gardistische creaties (tonijnbuik met gebrande druiven en ingelegde watermeloenrasp).

Rekening | Hoofdgerechten tussen 6 euro (avocado met witte vis) en 37 euro (black angus-ribeye).

Website | salischania.com

Tel. | +30/282.10.43.700

4 | Dounias | Drakona

In Drakona, een dorp op zeshonderd meter hoogte, kookt chef Stelios Trilyrakis zonder elektriciteit op een open vuur volgens de traditionele recepten van zijn grootmoeder. Ntounias Eatery is een indrukwekkende gastronomische belevenis en werd recent nog door The New York Times opgenomen in zijn lijst ‘25 reiservaringen die je niet mag missen’. © Stema Journeys

Ntounias Eatery, beter bekend als Dounias, is een indrukwekkende gastronomische ervaring. De slingerende weg naar dit restaurant langs olijfbomen en villa’s die eruitzien als een filmset van Scorsese is al de moeite waard, maar wanneer je aankomt, begint het spektakel pas echt.

In Drakona, een dorp op zeshonderd meter hoogte aan de voet van de ongerepte Witte Bergen, kookt chef Stelios Trilyrakis al sinds 2004 zonder elektriciteit op een open vuur volgens de traditionele recepten van zijn grootmoeder. Groenten, fruit, olijven en olijfolie van de eerste persing komen van zijn boomgaarden, en vlees en gevogelte van de eigen boerderij.

Dounias, Drakona. © Stema Journeys

Kruiden zoals oregano, marjolein en kamille worden geplukt op de hellingen van de Witte Bergen en geven een speciaal aroma aan traditionele gerechten zoals Griekse salade, stoofschotels met konijn, lam met honing.

Ook het brood wordt dagelijks gebakken in de houtovens en zelfs de wijn en raki zijn huisgemaakt.

Rekening | Hier eet je voor minder dan 25 euro per persoon.

Website | ntounias.gr

Tel. | +30/282.106.50.83 | +30/697.498.92.48

5 | Red Jane | Chania

Red Jane is het geesteskind van Nikos Tsepetis, de man achter het Ammos-hotel. Tsepetis werd verliefd op een verlaten werkplaats, een industrieel gebouw uit de jaren 50. Hij kocht het, blies het nieuw leven in en behoedde het voor ongeïnspireerd commercieel gebruik.

Voor Tsepetis, die zo van goed eten houdt, was het vanzelfsprekend dat de werkplaats een bakkerij zou worden. Ook al omdat er nergens op het eiland zuurdesembrood te vinden was dat aan zijn verwachtingen voldeed. Hij nodigde zijn goede vriend en Griekse ontwerper Michael Anastassiades uit om de inrichting van de bakkerij te ontwerpen. Die vroeg op zijn beurt aan chef, influencer en kunstenares Laila Gohar om samen de holistisch opgevatte en ongewone bakkerij te realiseren.

Red Jane – vernoemd naar Jane Fonda’s alter ego in de jaren 70 – zal behalve brood ook amandelcroissants, witte-chocoladebrioche en olijfoliekoekjes verkopen. De bakkerij opent in juni en de Griekse ontwerper Michael Anastassiades zal de inrichting ontwerpen. © James Bedford