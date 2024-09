Chefs Gert de Mangeleer (**) en Jonnie Boer (De Librije***) koken ‘four hands dinner’ in Hertog Jan

Twee sterren plus drie sterren plus een groene ster, dat resulteert in een culinair boeiende avond. Dat is alvast het opzet van 17 september, wanneer topchef Gert de Mangeleer zijn collega-chef Jonnie Boer van De Librije in het Nederlandse Zwolle uitnodigt in de keuken van Hertog Jan. De tweesterrenchef en de driesterrenchef wagen zich samen aan een unieke quatre-mains.