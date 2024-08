De 4 favoriete cocktailrecepten van bekroond mixologist Hannah Van Ongevalle

Ingrediënten

Werkwijze

Giet alle ingrediënten, behalve de zoutoplossing, in een shaker gevuld met ijsblokjes. Schud tien seconden en giet het mengsel in een coupetteglas. Werk af met een scheutje zoutoplossing. Tip: transformeer deze cocktail in een frozen margarita door de ingrediënten met drie grote ijsblokjes in een blender te mixen tot een slushy.