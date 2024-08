De favoriete adressen van ondernemer Hanan Challouki in Antwerpen

Welke plekken in jouw stad prikkelen je zintuigen? Wij vroegen het aan zes bekende locals. In deze aflevering: het Antwerpen van Hanan Challouki.

1 | Bar Le Cake

‘Deze kleine zaak ligt in dezelfde zijstraat van de Meir als waar je de Handelsbeurs vindt. In de zomer ontsnap je hier op het gezellige terras even aan de drukte. Trek ik naar de Meir, dan is het om hier te kunnen langskomen voor een lekker zoet dessertje en thee of icetea, want winkelen doe ik liever waar het minder druk is.’