De zomer van Boo Raan-sterrenchef Dokkoon Kapueak

Wat is je favoriete zomergerecht?

‘In de zomer geniet ik van een Thaise barbecue met vriendinnen. Kai yang (kip gegrild op de barbecue, red.) staat dan altijd op het menu.’

‘Ik ga trouwens nooit op restaurant. Fancy dineren en zotte schuimpjes en mousses voorgeschoteld krijgen, zegt mij niet veel. Ik heb het weleens geprobeerd samen met vriendinnen, maar dan hebben we achteraf nog samen gekookt. We hadden nog honger. Sindsdien eten we alleen nog bij elkaar thuis. Mensen uit Thailand maken altijd te veel klaar.’

Heb je ook een go to-zomersnack?

‘Net als 99 procent van de Thai is dat som tam, papajasalade. Die moet té pikant zijn - is hij al pikant, dan moet hij nog pikanter. Verslavend lekker.’

‘Trouwens: eet je Thais, dan combineer je extreem pikant met helemaal niet pittig. De fout die klanten van Boo Raan soms maken, is dat ze alleen maar pikante gerechten bestellen. Dan zie ik ze het ene na het andere watertje bestellen. En maar zweten. De afwisseling koelt af.’

© Alexander D'Hiet

Hoe ziet je ideale zomeravond eruit?

‘Zoals ik al zei, geniet ik er enorm van een Thaise barbecue aan te steken. Bij vriendinnen, met wie ik werk in Boo Raan, of bij mij thuis. Altijd een toffe gelegenheid om heel traditioneel Thais te koken, en heel wat anders dan wat we serveren in het restaurant. Dan zitten we samen op de grond en tafelen we drie, vier uur aan een stuk. Het is altijd een reünie met wat voor ons echt als thuis voelt.’

‘Dat is meestal zonder mijn vriend. Hij is een bodybuilder en eet dus niet pikant. Opvallend dat ik uitgerekend op hem verliefd ben geworden.’

Hoe ziet je ideale zomerdate eruit?

‘Gaan dansen met Edaw, een vriendin. Haar naam betekent ‘ster’ in het Thais. Dat is ze ook wel, zeker als ze uitgaat. Dan dost ze zich piekfijn uit en gaat ze helemaal los.’

Wie is je favoriete reisgenoot?

‘Ikzelf. (lacht) Vandaar dat ik 90 procent van de tijd alleen reis. Dan hoef ik geen rekening te houden met mijn gezelschap en hun interesses en tijdschema’s.’

‘Ik ben een paar keer met vrienden naar Thailand gereisd. Niet dat ik dat niet leuk vond, maar ik heb maar drie weken vakantie, daar wil ik dan ook echt alles uithalen. Alleen geniet ik er gewoon meer van. Die ene week die ik voor mezelf vrijmaak, verlies ik als ik met anderen ga. Of ze willen pas om 12 uur ’s middags opstaan, of ze houden niet van traditioneel Thais eten, of ze willen dingen bezoeken die ik al vijfhonderd keer heb gezien… Het is heel moeilijk om in mijn planning te passen.’

Hoe ziet je favoriete zomeroutfit eruit?

‘In de zomer draag ik elke dag een jeansshort en een witte T-shirt. En mijn slippers, overal waar ik ga. Mensen kijken me soms raar aan. Misschien verwachten ze dat niet van een sterrenchef.’

Wat is je persoonlijke hit van deze zomer?

‘Als mijn vriendinnen en ik bij elkaar zijn, zijn we het nooit eens over de muziek. Maar een nummer waarop we met z’n allen steevast losgaan, is ‘Flowers’ van Miley Cyrus. En al helemaal als een van ons weer eens miserie met de mannen heeft.’

Wat is je favoriete festival?

‘We Can Dance. Dat is het eerste festival dat ik hier heb gedaan. Als ik de tijd vind, ga ik ernaartoe. Voor mij draait het om mijn gezelschap. Wie er optreedt, kan me eerlijk gezegd gestolen worden.’

‘Ik geniet er altijd twee dagen van: de eerste dag op het festival en de tweede dag thuis, met hoofdpijn. Als ik ga, mag ik de volgende dag niet moeten werken. In Boo Raan heb ik te veel verantwoordelijkheid.’

Als je met om het even wie op reis mag, wie zou dat dan zijn?