Dit zijn onze beste (en niet zo beste) restaurants van 2023

‘Voor mij is Dunas de grootste teleurstelling van het jaar. Een duur restaurant met veel pretentie is een dodelijke combinatie. Ik trok er met hoge verwachtingen naartoe, want Edwin Menue is een bekroonde chef met veel talent, maar ik denk dat hij weet dat hij bij Dunas niet de kwaliteit biedt die je voor de prijzen op de menukaart mag verwachten.’

4 | Persoonlijke favoriet | Restaurant Rozewied in Zeeland

Restaurant Rozewied in Zeeland.

‘Hier eten voelt al thuiskomen. Het jonge Belgisch-Nederlandse koppel achter deze zaak deed ervaring op in enkele toprestaurants in Antwerpen. Van hun eigen zaak Rozewied hebben ze een plek gemaakt die vanaf de eerste seconde ontspannen aanvoelt en waar er goed voor je gezorgd wordt. De prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding van de gerechten is top en de trip naar Zeeland meer dan waard.’

5 | Ergerlijkste trend | Sharing plates bij Cobra en Kline

Restaurant Kline in Brussel. © Milk and Cookies

‘De trend bestaat al even, maar brak in 2023 helemaal door: ‘sharing plates’, kleine bordjes eten om te delen met je tafelgenoten. Twee keer ben ik er in 2023 door teleurgesteld. Bij Cobra zit het eten meer dan goed, maar door het sharing concept is de bediening rommelig. Je krijgt het gevoel dat ze je eten serveren wanneer het hen vooral goed uitkomt, ze alles op tafel zetten en je het als klant zelf mag uitzoeken.’

‘Zelfde verhaal bij Kline in Brussel: er komen vijf porties op tafel voor twee personen, dus vecht maar uit met je gezelschap wie de laatste portie krijgt. ‘Food sharing’ is voor mij als concept wel ludiek, maar vaak valt de ervaring in het restaurant tegen.’