Hier kopen foodies dé beste ingrediënten voor hun kerstdiner

Last minute je kerstdiner samenstellen? Dat kan stressvrij, want wij tippen in welke winkels je de beste ingrediënten haalt. Van de verrassende hapjes tot de vegan kaasplank.

1 | Aperitiefhapje

Nikolas Koulepis (Elsene)

Het ideale aperitiefhapje? Dat is er een uit de ‘pitasserie’ van Nikolas Koulepis, die je recht tegenover zijn patisserie vindt. Daar etaleert hij een hartige versie van zijn kunnen. Zijn specialiteiten? Spanakopika en tyropita, hartige taartjes, gemaakt met groenten (spinazie en uien) en feta. Online bestellen kan ook.

Patisserie en pitasserie Nikolas Koulepis in Elsene. © Michael Ferire

2 | Voorgerecht

De Oesterij (Yerseke, Nederland)

Voor dit adres in Zeeland hop je met plezier over de grens. Je koopt er fenomenale oesters en je moet er de deur zelfs niet voor uit, want in barre wintertijden sleep je je oesters eenvoudig in je onlinewinkelmandje en worden ze thuisgeleverd. Nog een tof feitje om mee uit te pakken: ze prijken ook op de kaart van Sergio Herman.

De Oesterij in Yerseke, Nederland. © Jens Mollenvanger

3 | Hoofdgerecht

Huis Diegenant (Gent)