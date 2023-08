In deze 5 zomerbars zijn cocktails aan het feest

Eten

Met grote honger moet je hier niet binnenstappen. De kleine eetkaart vermeldt alleen een portie salami (9,5 euro), varkensrillettes (11 euro) en vegetarische dips met plat brood (13 euro).

Praktisch | Adres | Graaf van Egmontstraat 20, 2000 Antwerpen

| Openingstijden | Elke dag open vanaf 17 uur

| Website | belroys.com

Lees meer 5 topwijnbars waar die lekkere fles ook te koop is

2 | Antwerpen | Henry’s Bar

Drinken in een voormalig klooster

Bij een prestigieus hotel hoort een imposante bar. Henry’s Bar serveert zijn cocktails op het gelijkvloers van Botanic Sanctuary Antwerp, het vijfsterrenhotel in het stadscentrum dat zijn intrek heeft genomen in een middeleeuws klooster en ziekenhuis. Zowel de naam van het hotel als die van de bar verwijst naar de botanische tuin die aan het voormalige klooster grenst. Henri-Ferdinand van Heurck was de directeur van de tuin in de negentiende eeuw.

Gasten hebben in de somptueuze bar – lage zetels, kunst aan de muur – zicht op een binnentuin, aan de zijkant van het hotel. Vanop rode leren barstoelen kijk je op een hoge wand met flessen. Dit is de meest luxueuze aperitiefplek van ’t Stad.

Drinken

De bartenders shaken twintig klassieke cocktails – cosmopolitan (19 euro), moscow mule (19 euro) – volgens de regels van de kunst. Voor hun signatuurcocktails gebruiken de mixers nog duurdere spirits en worden de prijzen pittiger: voor een ‘elite’-versie van de vieux carré betaal je 60 euro, maar die is dan ook gemaakt met 47 jaar oude cognac. De meeste signatuurcocktails kosten 23 euro. Er zitten ook vier originele mocktails (13 euro) in het aanbod.

Op de aparte champagnekaart staan grote namen als Krug (Grande Cuvée, 410 euro) en Salon (2004, 1.800 euro). Acht champagnes zijn per glas te krijgen, waaronder Dom Pérignon (2013, 49 euro). De vaste wijnkaart telt 22 referenties, waarvan de meeste per glas te krijgen zijn. De goedkoopste fles kost 50 euro. Daarbovenop komt nog een suggestiekaart met prestigieuze wijnen per glas. Zo kun je hier proeven van Pleistoceen 2020 van Clos d’Opleeuw, de beste witte wijn van België (26 euro). Een glas Valbuena 5 uit 2011 van het mythische Vega Sicilia kost 55 euro, een glaasje (5 cl) Château d’Yquem 60 euro.

Eten

Hier eet je zowel typische barhapjes als olijven (11 euro) en kaaskroketten (18 euro), al valt het op dat zelfs die een hoog luxegehalte hebben. De gedroogde ham (17 euro) is van ibericovarken, er zijn oesters van het label Irish Mór (6 euro per stuk) en blini met room en kaviaar (vanaf 30 euro). Uitgebreider tafelen kan ook. Er is een aparte kaart met negen gerechten, van een kruidensla met meloen en feta (18 euro) tot pladijs in kataifi met doperwten en remouladesaus (26 euro).

Praktisch | Adres | Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

| Tel. | 03 269 00 00

| Openingstijden | Elke dag open vanaf 10 uur

| Reservatiemogelijkheid | Wil je hier lunchen of dineren, dan kun je reserveren, maar wil je iets drinken, dan is reserveren niet nodig

| Website | botanicantwerp.be

Lees meer Zomeren in de 5 prettigste pop-up bars van het land

3 | Brugge | Bar Ran

Creatief met kokos

Met zijn kleine toog en amper twintig zitjes is het in deze cocktailbar al snel drummen voor een plekje. Maar gezellig en lekker is het allemaal wel. Oprichter en inspirator Ran Van Ongevalle weet met originele cocktails en een vlotte soundtrack van deze bar een van de hipste plekjes van Brugge te maken. Vlotte bartenders, zoals de jonge Matthis Verhaeghe, shaken alle combinaties uit de losse pols. Op mooie dagen wachten op het smalle voetpad nog vijf tafeltjes.

Drinken

Een toffe mix van een tiental seizoenscocktails en vijftien Ran-klassiekers. Tussen de zomerse cocktails staan een combinatie van vlierbloesemlikeur en basilicumbloesem (13,5 euro), een mix van gin, witte thee en kersen (13,5 euro) en een tequila met chartreuse, munt en limoensap (15 euro). Hun klassiekers zijn meestal eigen versies van bekende cocktails. Zo krijgt een daiquiri een twist met kokoswater (13,5 euro) en gebruiken de cocktailmakers voor hun espresso martini (14 euro) Pedro Ximénez-sherry waarin ze koffiebonen geïnfuseerd hebben. Wie geen cocktails drinkt, is hier aan het verkeerde adres. Buiten de cocktails is er alleen een glas champagne (13 euro), witte of rode wijn (7 euro) of een biertje van brouwerij Siphon in Damme (6 euro) te krijgen.

Eten

Cocktails zijn hier blijkbaar drinken én eten: een portie gerookte amandelen (4,5 euro) is het enige niet-vloeibare item op de kaart.

Tip

Op 250 meter van de cocktailbar baat Ran Van Ongevalle MÁS uit, een tacorestaurant waar behalve cocktails van Bar Ran ook heel wat bieren op de kaart staan.

Praktisch | Adres | Kuipersstraat 4, 8000 Brugge

| Openingstijden | Vanaf 17 uur, nu op dinsdag gesloten en vanaf september ook op woensdag

| Reservatiemogelijkheid | Nee

| Website | barranbrugge.com

Lees meer Deze 5 topadressen serveren klassewijnen én goed eten

4 | Brussel | Arthur Orlans

Koekoeksklok met champagne

Een Schots geruit tapijt, een lange toog, veel hout, sfeerverlichting en een koekoeksklok: zijn aparte look heeft Arthur Orlans te danken aan eigenaar-interieurontwerper Francesco Ravo. Hij nam deze voormalige chique kledingwinkel over in 2017. De naam van de bar verwijst nog altijd naar de kleermaker die hier sinds het einde van de negentiende eeuw gevestigd was. Gault&Millau heeft Arthur Orlans eind 2021 uitgeroepen tot ‘beste cocktailbar van België’. Op het voetpad staat een miniterras.

Drinken

De kleine kaart lijst per seizoen een zevental eigen creaties op, waarvoor de bartenders zelf sappen maken en alcohol infuseren. Zo bevat de zomerkaart een Schotse whiskey die geïnfuseerd is met korianderzaad en die ze afwerken met honing en bitters die een komkommeraroma hebben. Bij tequila komt een likeur met piment d’Espelette en zelfgemaakte horchata, een Spaanse amandelmelk. De meeste cocktails kosten 17 euro. De duurste – ‘Koala in Paris’ – kost 25 euro en mixt met eucalyptus geïnfuseerde gin met appel- en citroensap en champagne. Daarnaast zijn er nog zes verschillende champagnes (vanaf 18 euro per glas), één bier (van Fourchette, 9 euro) en één mocktail (12 euro) te krijgen.

Eten

Een kleine kaart met hapjes, van grissini met olijventapenade en parmezaan (14 euro) tot een schotel met charcuterie en kaas (25 euro).

Praktisch | Adres | Dansaertstraat 67, 1000 Brussel

| Tel. | 0499 82 99 47

| Openingstijden | Van woensdag tot en met zaterdag vanaf 18 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, telefonisch

| Website | arthurorlans.com

Lees meer De 5 beste rooftopbars van België voor deze zomer

5 | Blankenberge | L’Apereau

Verzorgd terras, redelijke prijzen

Deze bescheiden bar vlak bij de jachthaven biedt liefhebbers veel keuze aan democratische prijzen. Binnen domineert een muurfoto van het oude Blankenberge, buiten wacht een verzorgd terras. Hier drink je goed gemaakte klassiekers en eigen creaties die rekening houden met de seizoenen. Bovendien zorgt barman Olivier Snauwaert dat er ook lekkers is voor niet-cocktaildrinkers.

Drinken

Op de uitgebreide kaart staan wel veertig cocktails aan heel redelijke prijzen. Zo kost een old fashioned 11,5 euro en een gin-fizz 12 euro. Zaakvoerder Olivier Snauwaert serveert naast een lijst klassiekers ook eigen creaties, zoals een onwaarschijnlijke combinatie van gin, aardbei, basilicum en blond bier (14 euro). Daarbovenop komt nog een seizoenskaart – met veel op rum gebaseerde cocktails tijdens de zomer.

Dit is bovendien een zeldzame bar die de niet-cocktailliefhebber een ruime keuze laat met een achttal mocktails, zoals een virgin mojito en een alcoholvrije variant op bloody mary (vanaf 8 euro).

Daarnaast zijn er tien verschillende champagnes. Zo kost een glas Charles Heidsieck Brut 13,5 euro. De wijnkaart telt twaalf referenties. Op één Zuid-Afrikaanse chenin na (6,5 euro per glas) komen die allemaal uit bekende Franse wijnregio’s, van chablis (44 euro) tot een blend van grenache, syrah en mourvèdre uit de Rhône (35 euro). Zes wijnen zijn per glas te krijgen.

Eten

Een beperkte kaart met basic gerechten, zoals sardines uit blik met olijfolie en citroen (14 euro), zoete aardappelfrieten (8 euro), nacho’s met avocado en tomaat (12,5 euro) en een croque deluxe met serranoham en pesto (10 euro). De uitvoering ervan kan beter. Dezelfde eigenaars baten naast de deur het populaire restaurant Oberbayern uit.