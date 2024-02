Lastminutetips om nog een tafel te versieren voor valentijn

Brei er een nachtje luxe aan vast

Een tafel in een moeilijk te boeken restaurant bemachtigen? ‘Is de zaak in een hotel gelegen, dan is het slim om er een kamer te boeken’, tipt Scheidtweiler. Veel tophotels hebben immers tafels voorbehouden voor hotelgasten.

Overnacht je in Botanic Sanctuary Antwerp, dan ben je zeker van een tafel in restaurants als Hertog Jan, Fine Fleur en Bar Bulot. Breng je de nacht door in La Butte Aux Bois in Lanaken, dan eet je de gerechten van Ralf Berendsen. Ook in August in Antwerpen ligt een goed restaurant. Je inspannen om een tafel te bemachtigen bij de buren, The Jane, is dus niet nodig.