Onze 5 beste kookboeken van 2023 | Cadeau-inspiratie

Valsspelen mag, dat lijkt de gouden regel in dit nieuwe kookboek vol snelle en toegankelijke taarten, koekjes, puddings en cakes. Alison Roman maakte naam als foodwriter bij Bon Appétit en The New York Times, maar haar supersterstatus bereikte ze met enkele simpele recepten die viraal gingen (check #TheStew en #TheCookies !).

5 | ‘Van wafel tot koek’ van Regula Ysewijn | 35 euro bij Carrera Uitgevers

Zullen we even de woorden van Nigella Lawson lenen om uit te drukken wat een straf boek dit is? ‘De expertise van Regula is wonderbaarlijk, het is een fascinerend, origineel en mooi boek’, schreef ze over de Britse versie van deze bestseller. Ysewijn dook in de geschiedenis van de vele baktradities die ons land rijk is en linkte boeiende verhalen aan recepten voor krakelingen, pantepeirden, mastellen en ander culinair erfgoed.