Restaurant Cuines 33 in Knokke-Heist is bijzondere beleving

Zelfs eigenaars van een succesvol restaurant willen al eens van concept veranderen om het voor zichzelf interessant te houden. Na dertien jaar vonden Fleur Boussy en Edwin Menue het hoog tijd om hun Cuines 33 in Knokke helemaal te hertimmeren. Maandenlang bleef het rijhuis in een stille straat dicht bij het centrum gesloten.

De nieuwe Cuines 33 die het koppel eind vorige maand heropende, ziet er radicaal anders uit. De grote eetzaal in het diepe pand is vervangen door twee kleinere ruimten, verbonden door een schuifdeur: hier kunnen maximaal 16 gasten reserveren voor een beleving waar niet alleen het eten, maar ook het zorgvuldig vormgegeven decor belangrijk is.