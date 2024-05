Van bijgerecht naar hoofdact: rauwe groenten stelen de show in topkeukens

In Parijs geven Charlotte Sitbon en Sayaka Kaneko – van de culinaire studio Balbosté – workshops over mukimono, die Japanse kunst om groenten te snijden. Op hun evenementen voor luxelabels als Loewe en Chanel serveren ze wortel in de vorm van kleine nautilusschelpen, ingelegde daikon versneden tot een bloem, en minicourgettes die in gecompliceerde patronen zijn gesculpteerd.

En bij Casa Lawa, een pension in de buurt van de Etna op Sicilië, creëren eigenaar Lukas Lewandowski en zijn echtgenoot Merijn Gillis voor bijna iedere receptie of elk diner rauwkosttafels in de tuin. Lewandowski, die in 2022 Amsterdam ruilde voor Sicilië, schikt de groenten van de lokale boerenmarkt en uit zijn tien hectare grote tuin rechtstreeks op witte tafelkleden. Het resultaat is een caleidoscoop van, onder meer, tomaten, treviso-radijzen, groene bonen en bosuien. ‘Mensen komen samen, raken in gesprek en eten met hun handen’, zegt hij. ‘Elke keer dat we een tafel opmaken, voelt als het beschilderen van een nieuw doek.’

Een kunstzinnig arrangement van rauwkost, of ‘crudités’. © Kyoko Hamada / The New York Times Licensing Group / Redux Pictures

Licht gepekeld

De Amerikaan James Beard, chef-kok en culinair auteur, wordt genoemd als dé man die het concept van de ‘crudités’ heeft bedacht, de Franse term voor rauwe of gepekelde groenten die als hapje voor de maaltijd worden geserveerd. Hij schreef er al over in de jaren 40, in zijn kookboeken, zoals ‘Hors d’Oeuvres and Canapés’. Maar de gewoonte om de lunch of het diner te beginnen met ongekookte verse producten bestaat al eeuwen en komt in bijna elke culinaire traditie voor. ‘In Libanon krijg je op restaurant eerst een paar komkommers, een hele ui, een tomaat, misschien wat dille en een mes’, zegt Clare de Boer. ‘Een mooie en heel tactiele manier om een maaltijd te beginnen.’

De 34-jarige De Boer werd in Groot-Brittannië geboren, maar staat vandaag aan het fornuis van Stissing House, haar restaurant in Pine Plains, in de Amerikaanse staat New York. Ze serveert er licht gepekelde seizoensproducten van nabijgelegen boerderijen als welkomstbordje. ‘Ik hou van die ongedwongen eenvoud’, zegt De Boer, die ook mede-­eigenaar is van de restaurants Jupiter en King in Manhattan. ‘Dit is precies hoe ik mijn groenten wil eten.’

Ook in België vind je meer en meer restaurants die rauwe groenten op een pedestal zetten. Neem nu het Brusselse Savage, een plant-based laboratorium voor duurzame initiatieven. Of iOda, ook al in Brussel. Maar dé koningin van de Belgische groentekeuken is Arabelle Meirlaen. In haar landelijke restaurant in Marchin, bij Hoei, verwerkt ze groenten en kruiden uit haar eigen tuin achter het restaurant in heel pure bereidingen: zeker in de zomer lijkt ze een voorliefde te hebben voor rauwe of licht gepekelde groenten. Daarbij laat ze ook niets verloren gaan: van groenteafsnijdsels maakt ze een salade; kruiden en grote bladeren zurkel mixt ze tot een plantensaus.

Skye Gyngell, de chef en eigenaar van Spring in Londen, zet onvervalste groenten op haar menu, zoals tijdens dit recente event op Kensington Palace. © Boz Gagovski

Snoepwinkel

En in een witte villa in Merelbeke toont ook vegan chef Pieter-Jan Lint dat de rauwe plantaardige keuken hoogstaande gastronomie kan opleveren. In zijn restaurant Amaranth serveert hij een degustatiemenu waarin groenten in verschillende gedaanten op het bord belanden: gefermenteerd of in zoutkorst, licht gezuurd of dun geschaafd.