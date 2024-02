Vernieuwd Hof van Cleve krijgt meteen twee sterren

In de Antwerpse Koningin Elisabethzaal is de nieuwe Michelingids voorgesteld. Negen restaurants kregen er een eerste ster. Het vernieuwde Hof van Cleve krijgt meteen twee sterren.

Negen restaurants kregen hun eerste ster, dat zijn er minder dan vorig jaar. Toen kregen 15 zaken, een recordaantal, hun eerste ster. In totaal zijn er nu 128 sterrenrestaurants met één ster in België en Luxemburg. Onder hen Julien Malaisse van 'Pré de chez vous' in het Naamse Bouge. Malaisse ontving ook the Young Chef Award.