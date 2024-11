Belgische Saffraan uit Morkhoven | Seppe Nobels is fan

Makers die het gemaakt hebben, dat zijn Marc Leloup en Linda Van den Bulck van Belgische Saffraan uit Morkhoven - bij Herentals.

Hoe maakt u het?

‘Met onze handen. Onze Belgische saffraanteelt gebeurt volledig manueel. Ons veld in Morkhoven – bij Herentals – staat doorgaans tegen half september vol met paarse bloemen. Maar dit jaar liep de oogst meer dan een maand vertraging op. In de dertien jaar dat we hier saffraan telen, is de bloei nog nooit zo traag op gang gekomen’, zegt Marc Leloup. ‘Alles hangt af van de temperatuur en de neerslag. Saffraan houdt niet van te veel water, maar wel van grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht.’

Advertentie

Marc Leloup en Linda Van den Bulck telen hun Belgische saffraan volledig manueel. © Alexander D'Hiet

Advertentie

Wat maakt je dag goed?

‘Als we in het oogstseizoen erin slagen om zo’n 1.200 bloemen per uur te plukken. 170 bloemen levert één gram saffraan op. Elke dag moeten we alle bloeiende bloemen plukken, want de volgende ochtend staan er alweer nieuwe klaar’, zegt Linda Van den Bulck. ‘In ons topjaar 2015 plukten we tot 22.000 bloemen per dag. Een enorme klus, waarvoor wij en de kinderen nachtenlang moesten doorwerken. Al die inspanningen leverden in totaal één kilogram saffraan op, een jaarrecord dat we sindsdien nooit meer hebben geëvenaard.’

‘Voor elk uur plukken hebben we vier uur verwerkingstijd nodig in ons atelier. Eerst vouwen we de paarse bloempjes open, vervolgens halen we de stampers eruit. Die worden gewogen en in hoopjes van tien gram verdeeld. In onze zelfgebouwde oven drogen we de stampers totdat tachtig procent van hun vocht is verdampt. Het beetje vocht dat overblijft, is cruciaal voor de rijping van de saffraandraadjes. Dat proces beïnvloedt de smaak, kleur en geur. De oogst van oktober komt half december op de markt, net op tijd voor de feestdagen.’

Saffraan uit België: elke gram vereist 170 bloemen én uren van handmatige verwerking in het ambachtelijke atelier van Marc Leloup en Linda Van den Bulck. © Alexander D'Hiet

Advertentie

Hoe maak je het verschil?