Berkensap | Geheim zuiverend elixir of voedselhype?

Chefs in Scandinavië serveren in de lente in hun restaurants berkenwater aan tafel en maken er onder meer sorbets mee. Ook culinair zit berkenwater dus op een hoge golf. In Tsjechië maakt het label Euforia er een fantasierijke non-alcoholische drank mee en wordt berkensap gemacereerd met bessen of druivenschillen. De sappen hebben een natuurlijke lichte sprankel en zijn naar het schijnt uitermate verfrissend.

In de Schotse Highlands wordt berkensap dan weer gebotteld als ideale ‘whisky companion’. Berkensap kan ten andere ook worden gefermenteerd voor een wat sterker effect. Als in: alcoholisch. Het Zweedse label Sav produceert onder meer een mousserende berkensapwijn en een botanisch aperitief op basis van berkensap dat smaakt als een bianco vermout. Aangezien berkensap uitstekend is voor de lever, zitten we hier warempel met een dubbel voordeel. Berkensapwijn is trouwens geen hippe moderne uitvinding. Bij Sav baseren ze hun wijn zelfs op een recept uit 1785. Op het internet zijn tegenwoordig ettelijke recepten te vinden om thuis zelf berkenwijn te maken.

Waarom is berkensap zo’n sterk, zuiverend elixir?

Berkenwater bevat belangrijke mineralen en aminozuren (glutamine, citrulline, glutaminezuur, isoleucine, valine en asparagine), foliumzuur (helpt bij de aanmaak van rode bloedcellen) en antioxidanten in hoge concentraties. Het bevat ook een verbinding, saponine, die cholesterolverlagende eigenschappen heeft. Het bevat zelfs bioactieve stoffen die helpen om het bloed te ontgiften en de gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. Calcium, magnesium en mangaan helpen bij de goede ontwikkeling van botten en tegen botverlies. En essentiële mineralen zoals kalium, zink en calcium helpen bij de goede werking van de nieren en kunnen de vorming van nierstenen voorkomen.

Berkensap is niet alleen doeltreffend om alle wintergif uit je lijf te jagen, het is ook puur schoonheidssap. © Katie Tomlinson

Te snoeien en te koop

Voor u met de snoeischaar de tuin in rent: berkensap staat ook gewoon in de rekken van de biowinkel en in sommige apotheken. Er bestaat zelfs Belgisch berkensap, Fée Nature van het bedrijf Bio-Life, al wordt het niet in de Ardennen geoogst, maar in de Franse Pyreneeën. Als het maar zuiver is.

Nieuw in je skincareroutine

Berkensap is puur schoonheidssap, dat zeggen ook de cosmeticamerken. In hét land van de gesofisticeerde huidverzorging, Zuid-Korea, vervangt berkenwater stilaan alle kokoswater, dat er lange tijd zo gebenedijd was. Na de hype van slakkenslijm, varkenscollageen en placenta is berkensap daar dus nu een nieuw gegeerd ingrediënt in de schoonheidsindustrie.

Waarom? Blijkt dat berkensap effectiever is in crèmes en lotions om een positieve olie-vochtbalans te behouden. Het verhoogt ook de productie van huidcellen en kan helpen om de huid te verjongen: het stimuleert de aanmaak van collageen. Het heeft dus een hydraterend, verhelderend en opvullend effect, dat de ‘glow’ en de elasticiteit van de huid verhoogt. Er zit ook vitamine B3 in die de teint helpt egaliseren, en vitamine C die verhelderend werkt en de celvernieuwing stimuleert.