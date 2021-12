Chilicocktails: voor een pikant begin van het kerstdiner

Voor de warmere feestdagen: een flinke dosis escapisme in je glas.

Voor wie stilaan aan het boodschappenlijstje voor de eindejaarsfeesten begint, presenteren we een essentieel ingrediënt: chilipeper. Niet om die tussen de kalkoenvulling te kneden of over de gegrilde kreeft te strooien. Nee, dit jaar is chili het vuurwerk dat de festiviteiten op gang brengt.

De chili komt namelijk terecht in de cocktail. Of dat nu een ‘chiltini’ is, een ‘chili whisky sour’, een ‘chili libre’ of een ‘extra chili bloody mary’, dat kies je zelf. Want wie de feesten dit jaar in lijn met de trends wil vieren, laat zijn gasten al van bij de apero even naar adem happen.

Dit jaar is chili het vuurwerk dat de festiviteiten op gang brengt, al van bij de apero.

Dat chilicocktails net nu aan populariteit winnen, is niet toevallig, aldus het Londense trendbureau The Future Laboratory, dat de belangrijkste cocktailtrends anno 2021 onderzocht. ‘We zoeken in onze cocktails meer en meer de extremen op. Cocktails die heel bitter zijn, heel zuur of vooral: cocktails die pikant zijn. Drankjes die prikkelen en branden, zijn in trek omdat we zo dat vakantiegevoel genereren in eigen huis. Cocktails zijn een vorm van escapisme. Ze laten ons even vergeten dat we dit jaar minder gereisd hebben en opnieuw gewoon thuis zijn met kerst.’

Ook een niet onbelangrijke factor: door het coronavirus hebben heel wat mensen ervaren hoe het voelt om hun smaak te verliezen. ‘Dat compenseren we met heel uitgesproken smaken. En dan staat chili nog altijd op nummer één.’

Concreet zijn er drie opties om je cocktails meer spicy te maken: je kunt verse chili mengen onder het suikerwater of een andere siroop die je in de cocktail gebruikt, maar dan is de sterkte van de cocktail voor iedereen gelijk. Als je met gedroogde chilivlokken werkt als garnering, kun je dat beter doseren natuurlijk. En soms wordt ook fijngemalen chili op het glas aangebracht, zoals vroeger met suiker werd gedaan. Visueel aantrekkelijk, maar gevaarlijk: het eerste wat je dan binnenkrijgt, is pure chili…

Wie inspiratie wil voor een pikant begin van het kerstdiner, kan in heel wat cocktailbars proeven van spicy creaties, zoals de ‘chili & ginger mojito’ bij Djo in Sint-Gillis of de ‘extra chili bloody mary’, natuurlijk.