Citytrip Parijs | Nieuwe cocktailbar in 17e-eeuws herenhuis

De uit Anderlecht afkomstige designer Ramy Fischler shaket de stijlelementen goed dooreen in Cravan, een nieuwe cocktailbar die zich uitstrekt over de vier verdiepingen van een zeventiende-eeuws herenhuis in Saint-Germain-des-Prés.

‘Een belevingshuis rond de cocktail’: zo kun je nog het best de tweede Cravan-cocktailbar in Parijs omschrijven. Het zeventiende-eeuwse pand, dat door de in Anderlecht opgegroeide Ramy Fischler een jaar lang onder handen werd genomen, omvat niet alleen drie cocktailbars, maar ook een boekhandel in samenwerking met de Amerikaanse uitgeverij Rizzoli én een salon voor genodigden dat – via een geheime deur achter een boekenkast en een steile trap – toegang verleent tot een stalen muziekkiosk die op het dak werd geplaatst. Die kiosk moet dienstdoen als openluchtcinema, met plaats voor twaalf mensen.

Met Cravan kon Fischler zich uitleven. De interieurs zijn dadaïstisch, een mix & match van stijlelementen die op de een of andere manier toch bij elkaar passen. © Courtesy of Ramy Fischler

Goed schudden

Cravan is het geesteskind van Frank Audoux, een van de oprichters van Le Chateaubriand, het Parijse restaurant dat aan het begin van dit millennium de Franse foodcultuur op zijn kop zette. Na enkele jaren in New York, waar hij een boek schreef over Franse cocktails tussen de twee Wereldoorlogen – driekwart geschiedenis, een kwartje recepten, goed schudden – opende Audoux zijn eigen cocktailbar in het ingeslapen 16de arrondissement van Parijs. Hij nam er een café over, een zakdoek groot en ‘bien dans son jus’, met een comptoir van zink en vintage tegels, in een gebouw uit 1911 van Hector Guimard, de art-nouveau-architect die de sierlijk krullende luifels van de Parijse metro ontwierp.