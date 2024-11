Culinaire weekendtip | De pop-upbrasserie van populair fusionrestaurant Old Boy in Brussel

Onze culinaire tip voor het weekend: de tijdelijke brasserie van het populaire fusionrestaurant Old Boy in Elsene, vlak bij Flagey.

Laten we van de nood een deugd maken, dacht het team van Old Boy, het populaire fusionrestaurant in Elsene. Terwijl de zaak verbouwd en uitgebreid wordt (hard nodig, want het zat altijd tjokvol), strijken ze neer in het pand van Chez Marie, een klassieke bistro vlak bij Flagey.