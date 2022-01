Dalgona Candy: het spannendste koekje uit ‘Squid Game’

Met 3 miljard views op Tiktok gaat na 'Squid Game' ook de Dalgona Candy, het koekje uit de Koreaanse Netflix-serie, viraal.

Spoileralert voor die twaalf mensen die de Netflix-hit ‘Squid Game’ nog níét hebben gezien: in die Zuid-Koreaanse reeks worden gelukzoekers in geldnood genadeloos doodgeschoten als ze er niet in slagen enkele schijnbaar eenvoudige opdrachten en spelletjes tot een goed einde te brengen. Nog méér spoileralert: een van die spelletjes betreft Dalgona Candy, een koekje van suiker en baksoda waarin het reliëf van een simpel figuurtje werd aangebracht: een cirkel bijvoorbeeld, een ster of het aartsmoeilijke parapluutje. Aartsmoeilijk, omdat de uitdaging erin bestaat met een naald het figuurtje los te maken uit het koekje zónder dat het breekt. Breekt het wel, tja, dan bekoop je dat in ‘Squid Game’ met je leven.

Het idee voor dit zenuwslopende spel komt van regisseur Hwang Dong-hyuk, die in de seventies als kind weleens zo’n koekje kocht. Traditioneel kregen kinderen die erin slaagden het vormpje zonder breken uit het koekje te verwijderen geen levensreddende genade, maar nog een extra koekje.

Een gebalanceerde delicatesse is het uiterst zoete koekje niet, dat dus uit niets meer dan suiker en natriumcarbonaat bestaat. In de vochtige Zuid-Koreaanse zomerhitte is het echter wel een koekje dat snel smelt. Daarom werden er professionals bij gehaald tijdens de opnames van ‘Squid Game’. Die professionals, dat zijn Lim Chang-joo en Jung Jung-soon. Zij hebben een kraampje met Dalgona Candy in het theaterdistrict in Seoel. Tijdens de opnames voor Netflix maakten ze zo’n 350 koekjes voor de acteurs.

Een mooie opwarmer voor de absolute hype die daarna zou ontploffen. Nadat begin jaren 2000 het koekje wat weggedeemsterd was in Zuid-Korea, is het dankzij de actiereeks helemaal terug. Zowel op TikTok als in de echte wereld. En allang niet meer alleen in Korea: ook de auteur van deze rubriek stond op vraag van haar kinderen Dalgona-koekjes te bakken.

Zin om het ook te proberen?

Het recept is supersimpel: karamelliseer kristalsuiker en voeg een snuifje baksoda toe. Giet het geheel uit op een koel oppervlak en duw er een figuurtje in (niet helemaal door!). Zodra het koekje is afgekoeld, is het klaar. Prikken maar.