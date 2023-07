De 5 beste rooftop bars van België voor deze zomer

Soko Rooftop, Mechelsesteenweg, Kraainem, België Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem, België

2. Eigenbrakel/Braine l’Alleud | Toit: van fabrieksdak tot Hallerbos

Op het gelijkvloers is een showroom van een ramen- en deurenfabriek, op de eerste verdieping een co-working ruimte. Het is pas op de tweede verdieping dat je kan zien hoe mooi de weiden en heuvels rond Eigenbrakel zijn – in de verte doemt zelfs het Hallerbos op.

Highlight

De bar is deels in open lucht, zodat mooi weer essentieel is. Veel hout en plantenbakken. Ernaast, in een glazen kubus, is het restaurant van Toit gevestigd. Het mooiste zicht is aan de straatkant – de andere kant kijkt deels uit op een fabrieksdak.

Drinken

Veel aandacht voor spritz- en sour-cocktails, van de bekende aperol spritz over de pisco sour tot de Saint Germain spritz, een aperitief met vlierbloesemlikeur – prijzen van 10 euro tot 14 euro. Daarnaast is het hier genieten van de mooie wijnkaart van elf bladzijden die ook het restaurant hanteert. Die brengt referenties van de hele wereld samen, met vooral aandacht voor Frankrijk en Italië. Prijzen variëren van 29 euro tot 250 euro (Dom Perignon). Zeven wijnen zijn per glas te krijgen. Daaronder een goed glas witte wijn uit Sardinië op basis van vernaccia en vermentino.

Eten

Een reeks kleine hapjes, van een croque monsieur met tartufata-saus tot een slaatje van tomaat met burrata en basilicumcrème. Prijzen van 15 euro tot 20 euro.

Praktisch

Tel. 02 897 01 23

toit-restaurant.be

Zondag en maandag gesloten

Zonder reservatie

3. Brussel | Albert: uitzicht boven de boekenplanken

Wie zou ooit vermoeden dat zich boven de 150 kilometer boekenplanken van de Koninklijke Bibliotheek van België een majestueuze rooftop uitstrekt, pal in het centrum van Brussel? Albert is een wat verborgen adres, ook al meet het terras 2.200 vierkante meter: de toegang tot deze bar op de vijfde verdieping is goed weggestopt in de gangen van de grootste bibliotheek van het land.

Highlight

Het gigantische terras met uitzicht op de Kunstberg is het aantrekkelijkste deel van deze bistro met bar. Binnen heerst een licht reftergevoel – al geniet je er ook wel van een mooi uitzicht.

Drinken

Zelfgemaakte limonade, kombucha, een paar originele cocktails en geuze van Cantillon: de drankenkeuze is ruim en getuigt van goede smaak. De wijnkaart telt ongeveer 30 referenties en de flessen zijn deskundig gekozen, van een oranje wijn uit de Elzas tot de lichtgekoelde rode gamay Puszta Libre uit Oostenrijk. De goedkoopste fles kost 30 euro, de duurste – een Duitse grüner veltliner - 115 euro. Vijf wijnen zijn per glas te krijgen (vanaf 5 euro per glas)

Eten

Je kan doorlopend kleine snacks bestellen – zoals falafel met dragon en groenten of arancini-rijstballetjes met inktvis . ’s Middags kan je uitgebreider eten – ook op het terras. Prijzen vanaf 8,5 euro voor een portie gerijpte gruyère. Deze zomer maakt Albert ook zelf frisco’s met bijzondere combinaties, zoals bosbes, lavendel en olijfolie of tonka, koffie en moscovado.

Praktisch

Tel 0465 04 83 31

albert.brussels

Tijdens de zomer open van woensdag tot zondag, van 10 u tot 22 u.

Reserveren kan via de website

4. Brussel | Tope, hotel The Hoxton: de stad aan je voeten

Bijna 50 jaar nadat hij voor computergroep IBM gebouwd werd is deze witte kantoortoren nabij het Noordstation omgevormd tot een smaakvol ingericht hotel. Met cactussen, vrolijke kleuren en veel aardewerk brengt Tope, de bar op het dakterras, een ode aan Mexico.

Highlight

De rooftop op de 22ste verdieping heeft een groot binnengedeelte maar op het terras, dat bijna over de hele lengte van het gebouw loopt, is het zicht pas spectaculair. Bij helder weer zie je hier alles, van de VRT-toren over het Justitiepaleis tot de koeltoren van Drogenbos en het Atomium.

Drinken

Hier zijn vooral Zuid-Amerikaanse cocktails aan het feest, met tequila en mezacal in de hoofdrol. Naast de alombekende Margarita (13 euro) duikt dat duo ook op in een Michelada (met tomaat en passievrucht) en een Banger Batanga (met Mexicaanse cola, koffie en yuzu). Op de eerder korte wijnkaart toch een paar mooie namen, zoals die van de Catalaanse natuurwijnmakers Sin Project (7,5 euro voor een glas tempranillo). Tien wijnen per glas. De wijnkaart staat op de website.

Eten

Mexicaans-geïnspireerde hapjes en kleine gerechten. Zo staat er aguachile (16 euro), een variant van ceviche, op de kaart. Er zijn ook zes soorten tacos te krijgen, van een vegetarische versie met bloemkool (15 euro) tot een stevige variant met rundsvlees én kaas (17 euro).

Tip

Het hotel ligt pal naast de Botanische Tuin. De moeite voor een kleine wandeling, eens terug beneden.

Praktisch

Tel. 02 883 81 23

thehoxton.com

Van maandag tot en met donderdag open vanaf 17 u. Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u.

Reserveren kan via de website

5. Antwerpen | Rooftop hotel Yust

Hotelketen Yust - de afkorting van Young Urban Style – houdt het graag hip. De Antwerpe vestiging vlakbij het Groen Kwartier biedt onder meer vegan gerechten en yogalessen aan. Daar hoort ook een dakterras op de zesde verdieping bij.

Highlight

De rustige rooftop biedt een mooi zicht op het Provinciehuis en het Albertpark. Aan de noordkant van het dakterras zijn onder meer het de toppen van het Centraal Station, de kathedraal en de Boerentoren te zien.

Drinken

Veertien cocktails – waaronder een paar non-alcoholische versies. Korte bierkaart met het eigen Yust-bier van de tap (3 euro). Tien wijnreferenties, waarvan de meesten per glas te krijgen zijn. Interessante mix, van Luxemburgse riesling (53 euro per fles) tot een Roemeense witte blend (7 euro per glas).

Eten

Tijdens de zomer is een deel van het dakterras ingericht als restaurant. Het bargedeelte biedt een uitgebreide reeks snacks aan, van gazpacho met zuurdesembrood (8 euro) tot de Yust-burger (12,5 euro)

Tip

Geen plaats bij Yust? Dan kan je uitwijken naar het dakterras Black Smoke, op de zesde verdieping van de voormalige brouwerij De Coninck, op minder dan 100 meter wandelen.

Praktisch

Tel. 03 302 30 20

yust.com

Zaterdag en zondag open van 15 u tot 22 u. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 17u tot 22 u. Dinsdag gesloten.

Geen reservaties