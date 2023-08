Deze 5 topadressen serveren klassewijnen én goed eten

Lees meer 5 wijnbars van sommeliers | Aperitiefplekjes met meerwaarde

Eten

Hoewel de nadruk nu op wijn ligt, kun je hier nog altijd een driegangenmenu eten. Voor de kleine honger bij een goed glas maakt de chef kleine bereidingen, van een pâté en croûte van parelhoen en foie gras (19 euro) over rillette van rode mul met saffraan (18 euro) tot petits-gris met peterseliecrème (18 euro). De bar is ondertussen ook bekend om zijn wisselende dagschotel die voor 20 euro veel waar voor zijn geld biedt.

Praktisch

| Adres | 9 Chaussée de Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau

| Tel. | 010 8128 78

| Website | qbva.be

| Openingstijden | ‘s Middag en ‘s avonds (vanaf 17.30 uur) op woensdag, donderdag en vrijdag

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via info@qbva.be of per telefoon

3. Ukkel | Caffè Al Dente | Italië in je glas

Met lovende woorden van Michelin en een score van 13,5/20 bij Gault&Millau is deze osteria al jaren een waardige ambassadeur van de Italiaanse keuken. Die degelijkheid straalt ook af op de wijnwinkel en de wijnbar die in ditzelfde pand gevestigd zijn. In die enoteca wacht een dikke wijnbijbel, Italiaanse kost en een klein terras aan de straatkant.

Drinken

De indrukwekkende wijnkaart telt zo’n 280 referenties en wandelt van noord naar zuid door alle Italiaanse wijnregio’s, van Piëmonte tot in Sicilië. De goedkoopste fles, een prosecco uit Veneto, kost 24,5 euro. De duurste is een ex-aequo tussen een Sassicaia uit 2017 en de Barolo Cerretta 2013 van Giacomo Conterno; die kosten beide 425 euro. De kaart is dichtbevolkt met namen als een klok – natuurwijnmaker Dario Princic, het Siciliaanse domein Cos, Amarone-koning Quintarelli en Nals Margreid uit Alto Adige – maar er zijn ook veel ontdekkingen te doen aan interessante prijzen; een goede fles pinot grigio uit Friulië kost amper 27 euro.

Eten

De kaart lijst zeven antipasti op, van een portie olijven (6 euro) tot een bord vol groenten (13,5 euro). Ook de panini’s zijn vaste prik: een broodje met mozzarella kost 10 euro. Elke dag zijn er ook twee salades en vier verschillende pastagerechten te krijgen. Een bord pasta tomaat-basilicum kost 15,5 euro.

Praktisch

| Adres | Dekenijstraat 85-87 / 85-87 Rue du Doyenné, 1180 Ukkel

| Tel. | 02 343 45 23

| Website | caffealdente.com

| Openingstijden | De enoteca is open van dinsdag tot en met zaterdag, van 10 tot 23 uur, en het terras is open tussen 12 uur en 14.30 uur (tot 16 uur op zaterdag) en vanaf 18 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via de website

4. Antwerpen | Glou Glou | Een wijnbar met honger

Deze gezellige plek in het centrum van Borgerhout noemt zichzelf een gastronomische wijnbar, en die beschrijving klopt helemaal. De combinatie van inventieve hapjes, interessante natuurwijnen en een ontspannen sfeer werkt wonderwel. Een mooi terras op het plein maakt het helemaal af.

Drinken

Sommelier Johan Heuninck bewaakt een collectie van ruim 120 referenties, ingedeeld per wijnstijl. Een tiental daarvan serveert hij per glas, met prijzen tussen 7 en 10 euro per glas. Hier kun je een klassieke bourgogne of bordeaux drinken, maar er staan ook veel ontdekkingen en buitenbeentjes op de kaart, zoals een maceratie van macabeu en muskadel van Matassa in de Languedoc, een domein waarmee de Zuid-Afrikaanse wijnmaker Tom Lubbe op korte tijd een sterke reputatie verworven heeft. Ook Gut Oggau, een domein in het Oostenrijkse Burgenland, is hier kind aan huis, net als de natuurlijke wijnmakers Karnage uit de Jura. De goedkoopste fles kost 33 euro, de duurste 220 euro.

Eten

Christophe van Remoortere bedenkt originele gerechten waarvoor hij zijn inspiratie zowat overal ter wereld vindt. Bij mosselen serveert hij de pittige Italiaanse worst ‘nduja, yoghurt en gepofte kikkererwten. Bij sticky rice geeft hij kokos, selder en zuring. De chef staat bekend om zijn onglet met kimchi en maakt graag eigen charcuterie, maar komt ook origineel uit de hoek met vegetarische gerechten, zoals in een combinatie van gerookte watermeloen, tomaat, pistache en feta. Hapjes, zoals zelfgemaakte bitterballen, eet je vanaf 7 euro. Kleine gerechten kosten tussen 13 euro (auberginesalade) en 21 euro (zwezerik). Een meer uitgebreid sharing menu kost 38 euro voor vijf gerechten.

Tip

Glou Glou ligt vlak bij cultuurtempel De Roma. Een goede uitvalsbasis voor of na een voorstelling.

Praktisch

| Adres | Moorkensplein 27, 2140 Borgerhout

| Tel. | 03 765 97 76

| Website | glouglou-borgerhout.be

| Openingstijden | Van dinsdag tot en met vrijdag, vanaf 12 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via de website

5. Gent | Elders | Drinken in de apotheek

Romy Deconinck en Tom Pauwelyn hebben een voormalige apotheek op een plein buiten het centrum omgeturnd tot een toffe eet- en drinkplek. Je kunt hier zowel terecht voor een menu in vijf gangen als voor een goed glas wijn. Aan de lange toog met zicht op de open keuken is het leven goed, al is er ook plaats op het terras aan het plein.

Drinken

Een brede drankenkaart, van een glas kombucha tot Belgische schuimwijn van Optimbulles en een topchampagne van Drappier, van originele bieren tot oranje wijn. De eigenlijke wijnkaart telt een vijftigtal Europese natuurwijnen. De prijs van een glas ligt rond 10 euro, die van een fles tussen 38 euro en 110 euro.

Eten

Tom Pauwelyn zorgt zowel voor hapjes als voor een kaart met een viertal hoofdgerechten, voor de grotere honger: van piepkuiken met paksoi over roggevleugel in vin jaune tot gebarbecuede bloemkool met hollandaisesaus en broodmiso.

Praktisch