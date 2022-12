Een bezoek aan de Peruviaanse cacaoplantage van chocolatier Benoît Nihant

De Belgische chocolatier Benoît Nihant kocht in 2016 zijn eigen cacaoperceel in Peru. Toen hij dit najaar de eerste oogst binnenhaalde, trok Sabato mee de Peruviaanse jungle in.

Haute-couturechocolatier Benoît Nihant plantte in 2016 1.200 cacaobomen op zijn eigen plantage aan de rand van het Peruviaanse regenwoud. Toen hij dit najaar de eerste oogst binnenhaalde, trok Sabato mee de jungle in. Een verhaal over slangen en vogelspinnen, drugsbaronnen, intimiderende blauwe ogen en de zoete droom van ‘single plantation chocolates’.

Het is begin november en de bomen langs de weg verraden dat het mangoseizoen is begonnen. Samen met Benoît Nihant ben ik onderweg naar de Peruviaanse jungle, waar de chocolatier uit Awans, nabij Luik, in 2016 zijn eigen perceel kocht en beplantte met 1.200 cacaobomen. Vanuit Tarapoto, aan de rand van het Amazone­regenwoud in de Peruviaanse provincie San Martin, doen we in een 4x4 twee uur over zowat 65 kilometer. De weg vertoont gaten waarin een kleine auto kan verdwijnen. ‘Er vallen hier veel doden’, vertelt Nihant. ‘Het asfalt werd zeven jaar geleden door een Braziliaanse firma aangelegd met geld van de Amerikaanse overheidsorganisatie USAID. Niet bijster degelijk, zoals je ziet. Er is nogal wat corruptie.’

Schermvullende weergave ©Claude Lee Sadik

We passeren de Río Mayo en het stadje Pampa Hermosa. Vrouwen met glimmend zwarte haren hangen kleren aan wasdraden. Voor sommige huizen liggen kleine hoeveelheden cacaobonen te drogen. ‘Voor de industrie’, zegt Nihant. ‘Van gewone mensen, die in hun tuin twee of drie bomen hebben.’

‘Ik ben in oorlog met de industrie’, zegt hij onomwonden. Je kunt je bedenkingen hebben bij zijn visie. Alles wat de industrie doet, is slecht, al wat klein en artisanaal is, is goed, zo lijkt het wel. Dat de chocolade van de giganten ‘naar niets smaakt’, klopt natuurlijk niet. Maar ere wie ere toekomt: wie de chocolade (of hazelnotenpasta) van Nihant proeft, ervaart meteen dat hij wel degelijk in een ander universum produceert.

Nihant noemt zichzelf een ‘chocolatier cacaofèvier’. Een zelfverzonnen epitheton waarmee hij aanduidt dat hij vertrekt van de boon. ‘Kwaliteit begint altijd met het identificeren van het type boon’, legt hij uit. ‘In de landen waar ik cacaobonen koop, ga ik altijd op zoek naar kleine, familiale telers van lokale variëteiten. Daaruit kan een langdurige samenwerking voortvloeien, maar soms kan ik via via slechts één zak uitzonderlijke bonen op de kop tikken. Daar maak ik dan een limited edition van.’

Hoe verder we rijden, hoe mooier het heuvelachtige landschap wordt. ‘Toen ik hier in 2014 voor het eerst kwam, was ik al naar veel plantages in andere landen gereisd’, vertelt Nihant. ‘Maar hier ervoer ik echt afstand. Het gevoel in the middle of nowhere te zijn. Weg van de beschaving, te midden van het regenwoud. Ik werd overmand door de ongelooflijke uitzichten, de bossen, de roofvogels en toekans in de lucht. En de hartelijkheid waarmee de mensen ons verwelkomden was indrukwekkend. Het was een diepe ervaring van schoonheid. Tezelfdertijd was alles nog te doen.’

Op onze weg vinden we vers naar beneden gedonderde rotsblokken ter grootte van een appartement. En niemand die de weg afzet. ‘Hier leeft veel fatalisme. Wat moet komen, komt. Maar dat is het echte leven. En dat verkies ik boven een lang en overbeschermd bestaan.’

Als we het dorp San José de Sisa naderen, zien we nieuw aangelegde rijstvelden en cacaobomen. ‘Ons perceel hebben we San Luis de Sisa genoemd, naar onze zoon Louis’, aldus Nihant. Inmiddels rijden we over een onverharde weg. Het is bij momenten regelrecht offroaden. Dat hij drie dagen ter plaatse heeft voorzien, is niet zonder reden. ‘Bij hevige regen zijn de paden niet begaanbaar.’

Schermvullende weergave De eerste oogst is een feit: rijpe, pas geplukte kabossen zijn zowel rood, geel, groen als oranje. Met hun machetes hakken de werkers ze open. ©Claude Lee Sadik

Jarenlang mismeesterd

Toen het ministerie van Landbouw Nihant hier voor het eerst uitnodigde, werd hij nog begeleid door een militaire escorte. ‘Inmiddels is het veel veiliger geworden’, zegt hij. ‘De regio leefde heel lang onder de autoriteit van drugsbaronnen, met alle geweld dat erbij hoorde. De lokale bevolking had geen andere optie dan coca te telen. Parallel daarmee was er massale houtkap om kostbare bomen te verkopen en werd regenwoud afgebrand om plaats te maken voor intensieve landbouw.’

‘Om daar iets tegen te doen, kreeg de regering grote fondsen van USAID. Vooreerst om wegen aan te leggen en te herbebossen. Maar ook om de coca­telers en hun families uit de ellende van de illegale ‘narcotrafficantes’ te halen, via een reconversie naar voornamelijk cacao, koffie, mais, rijst en bananen. Dat is deels gelukt, al zijn er tot vandaag veel illegale cocaplantages en zie je nog voortdurend woud branden.’

Nihant deed eerder al zaken met cacaoproducerende landen zoals Ecuador, Madagaskar, Guatemala, Nicaragua, Hon­duras, de Dominicaanse Republiek, Cuba en Brazilië. ‘Die regeringen praten met elkaar’, zegt hij. ‘Zij weten wat wij zoeken en zijn trots als we hun bonen kiezen. We kregen pilootplantages en goede praktijken te zien. En de vraag kwam of ik een deel van de productie wilde aankopen.’

Een mooi aanbod, maar Nihant had iets anders voor ogen. Hij wilde een eigen plantage. ‘Een stuk grond te pakken krijgen was niet makkelijk, maar het toeval wilde dat een jeugdvriend werkte voor Forest Finance, een Duits bedrijf dat in Panama een herbebossingsproject heeft lopen en hier een gelijkaardig project van zeventig hectare begon. Van hen kon ik één hectare kopen. Eigenlijk kocht ik het recht om dat land gedurende dertig jaar te gebruiken. Zo kon ik in 2016 1.200 nieuwe cacao­bomen aanplanten: een lokale ondersoort van de familie trinitario. Geen variëteit met een hoog rendement, wel met de meeste potentie inzake aroma en smaak.’

Schermvullende weergave ©Claude Lee Sadik

Slangen en vogelspinnen

Het laatste eind naar wat hij zijn ‘land’ noemt, doen we te voet. De cacaobomen staan dicht bijeen, en wanneer ik plots niemand meer zie, maakt een paniekje zich van me meester. Er zijn veel slangen en vogelspinnen. Het is bloedheet en de luchtvochtigheid bedraagt ruim negentig procent. Het zweet druipt van mijn tronie. De opluchting is groot als ik door het gebladerte Nihants hoedje weer zie verschijnen. Verderop hangt een bordje: ‘Kinderarbeid verboden’. ‘Onder de zestien jaar kun je niet werken’, zegt José, zijn trouwe chauffeur en fixer. ‘Het is te zeggen: je kúnt wel, maar het is illegaal’, voegt hij eraan toe.

Na enkele honderden meters komen we op zijn door hoge bomen omzoomd perceel. Het is een paradijselijke omgeving. Nihant neemt ons mee naar het hoogste punt, op zowat vijfhonderd meter, met een magisch uitzicht. ‘Het mooiste stukje van de hele plantage’, zegt hij, en wijst naar de bergen rondom. ‘Telkens als ik in Peru ben, kom ik eens naar hier. Elke keer.’

Plantage-eigenaars Chocolatiers met hun eigen cacaoplantage zijn schaars. In ons land is er nog Bruggeling Dominique Persoone van The Chocolate Line die er een heeft in Mexico. In Engeland heeft Benoît Nihants vriend Willie Harcourt-Cooze, van Willie’s Cacao, zijn eigen plantage in Venezuela. Haute-couturechocolatiers die vertrekken van zelf ingekochte bonen zijn couranter: Brusselaar Pierre Marcolini koopt ze op plantages in China, Cuba, India, Indonesië, Madagaskar, Peru, Sao Tomé en Principe en Venezuela.

Weninger Ramirez wordt hier aangesproken als ‘de ingenieur’. Hij beheert de plantage van Forest Finance en legt uit dat er het hele jaar wordt geoogst. ‘Een cacaoboom is complex. Op een bepaald moment zie je op de boom zowel de rijpe vrucht als de bloem.’ De hermetische plastic zakken die aan sommige bomen rond de vruchten hangen, moeten de verspreiding van ziekten tegengaan. Herbiciden en pesticiden zijn uit den boze. Er is wel biofertilisatie met zelfgemaakte, organische meststoffen.

Bananenbomen geven schaduw aan baby-cacaoboompjes. ‘Ze geven ook zelf al na een jaar vruchten, die we kunnen verkopen’, legt Ramirez uit. ‘Ook de ingaboom geeft schaduw, maar is vooral een natuurlijke bemester. Hij brengt stikstof in de bodem, waardoor die vruchtbaar wordt. Als hij zijn bladeren verliest, ontstaat een bijkomende humuslaag. En zijn wortels breken de bodem, waardoor die beter water doorlaat en minder snel uitdroogt. Een bijzonder slimme boom’, besluit hij.

De eerste oogst is intussen een feit: verderop liggen stapels rijpe, pas geplukte kabossen. Ze zijn zowel rood, geel, groen als oranje. Met hun machetes hakken de werkers ze open. Nihant neemt er een beet en wijst naar de cacaopulp, die als een soort bescherming rond de bonen zit. ‘Die zorgt voor de fermentatie, en is dus cruciaal voor de finale smaak van mijn chocolade’, zegt hij. De werkers eten er ook van. ‘Het is iets vers, en goed om te hydrateren.’ We proeven. De pulp is lekker en fris. Heeft iets van lychee. Nihant ontwaart al verschillende graden van aciditeit.

Schermvullende weergave Herbiciden en pesticiden zijn uit den boze. Er is wel biofertilisatie met zelfgemaakte, organische meststoffen. Bananenbomen geven schaduw en de ingaboom is vooral een natuurlijke bemester. ©Claude Lee Sadik

Unfair trade

Nihant verwerkt dertig tot veertig ton cacaobonen per jaar. Verhoudingsgewijs is de productie hier in Peru – dit jaar zestig kilogram, op termijn tussen achthonderd en duizend kilogram – verwaarloosbaar. Wat is het objectief? ‘Geen’, zegt hij. ‘Passie. Het avontuur. De zeventig hectare van Forest Finance werd deels gefinancierd door mezelf, deels door Duitse gezinnen die twee of drie bomen kopen, als goed doel en als een ethische, directe investering. Ik werk met het land, de mensen en de installaties. En geleidelijk zal ik de bonen van mijn hectare krijgen. Hopelijk zijn het er genoeg om geen verlies te maken, maar rendabiliteit is hier nooit het opzet geweest. Ik wil gewoon het beste uit dit terroir halen en me amuseren. Een droom najagen, dat is het doel van een eigen plantage. Leren, en mezelf en anderen verrijken als mens – en niet: geld verdienen op de rug van de mensen die me hier helpen.’

‘Andere variëteiten, zoals het vaak aangeplante CCN51, leveren een opbrengst van vier ton bonen per hectare, onze inheemse variëteit amper achthonderd kilogram’, legt hij uit. ‘De boom is fragieler en vergt meer werk voor de boer. Om te voorkomen dat die boeren overschakelen naar andere variëteiten, moeten we hun leren wat kwaliteit is. Gastronomische chocolade kennen zij vaak niet. Dus waarom zouden ze die superieure variëteiten met een veel lager rendement aanplanten? En we moeten maken dat ze een waardig inkomen krijgen, zodat het een win-win is’, gaat hij door.

‘Ik betaal prijzen die veel hoger liggen dan de beurskoers, en meer dan wat de fairtradelabels geven. De industrie creëert ook zelf labels, en er zijn er zoveel als er industriële belangen zijn. Zij betalen dan de beurskoers plus tien of vijftien procent. Bij een lage koers is ook dat onvoldoende. En in realiteit komt het geld bij de coöperaties terecht, nooit bij de boeren zelf.’

‘Ik koop rechtstreeks van de boeren, die zelf hun prijzen zetten. Is hun oogst kleiner, dan betaal ik meer per ton. Op het einde van het jaar krijgt de boer altijd hetzelfde bedrag. Ik discussieer nooit over die prijs. De boer moet beloond worden, zodat iemand die een cacaosoort plant met een veel hoger rendement niet meer verdient.’

Schermvullende weergave De bonen drogen in een soort serre. Maar drogen is niet zomaar drogen. ‘Het moet traag, maar niet té. Zowat een week.’ ©Claude Lee Sadik

Sauna

Samen met de ingenieur rijden we naar het hoofdkwartier enkele kilometers verderop, van waaruit de plantage wordt beheerd. In de ‘cocina’ zijn twee mooie, maar verlegen vrouwen aan het koken op houtvuur. ‘De omgang is soms speciaal’, zegt Nihant. ‘De mensen zijn warm, maar niet altijd op hun gemak. Sommigen zijn geïntimideerd door mijn blauwe ogen.’

Hier op het domein gaan de bonen na de oogst in houten bakken van vierhonderd kilogram. Ze worden twee keer per dag handmatig gemengd voor een uniforme fermentatie, in een ruimte die aan een sauna doet denken. ‘Afhankelijk van het weer duurt de fermentatie doorgaans vijf tot zes dagen’, zegt Nihant. Hij vist enkele bonen uit de bak en breekt ze in tweeën. ‘Binnenin worden ze wit. Bonen die nog paars zijn, zijn niet goed gefermenteerd. Maar anders dan de industrie eisen wij een deel van zowat twintig procent paarse bonen. Dat geeft namelijk smaak. Het complexe fermentatieproces beheersen is een savoir-faire dat door de industrie wordt doodgemaakt, door het te versnellen en te automatiseren.’

Als de pulp verdwenen is, drogen de bonen in een soort serre. Maar ook drogen is niet zomaar drogen. ‘Het moet traag, maar niet té. Zowat een week. Er zijn precieze parameters en we nemen voortdurend stalen, maar we werken totaal natuurlijk en niet gestandaardiseerd.’ We proeven. De bonen hebben al veel aromatische kracht. ‘Op dit punt zijn de vegetale noten en aciditeit al aanwezig’, aldus Nihant.

‘Wat het objectief is van mijn cacaoplantage in Peru? Geen. Ik doe het voor het avontuur.’ Benoît Nihant Chocolatier

Hosties van de priester

In de late namiddag komen zo’n twintig jonge mannen en vrouwen vanop de plantages het domein opgewandeld. Hun dag was lang, de hitte enorm, maar ze zijn opgewonden. Een emotionele Nihant schudt hen de hand. Voor hem is het een symbolisch moment. Enkele weken voor ons bezoek nam hij al een eerste badge van dertig kilogram bonen mee, die hij in zijn atelier in Awans verwerkte. De landwerkers zullen als allereersten de chocolade van die allereerste oogst proeven.

Nihant mengt nooit bonen. Hij maakt alleen ‘single plantation chocolates’. Sounds snobby, maar voor hem is het essentieel om de eigenheid en smaak van de terroirs te laten spreken. ‘Zelfs al zijn ze van topkwaliteit, als je bonen mengt, wis je alle nuances uit.’

Hij bracht ook chocolade van bonen uit de Dominicaanse Republiek en Nicaragua mee. Door hen de verschillende oorsprongen te laten proeven, wil hij dat ze de impact van hun werk en de grond leren begrijpen.

Muisstil zitten de arbeiders te luisteren naar Nihants opvattingen over kwaliteit. Dan deelt hij de chocolade uit, zoals een priester zijn hosties. Ze lachen en lijken blij met wat ze proeven. Chocolade maakt geen deel uit van hun eetcultuur.

De ingenieur geeft wel uiting aan zijn enthousiasme en is apetrots. Hij vertelt dat hij in 2007 voor het eerst chocolade at. Hij was toen al een eind in de dertig. Wat ikzelf ervaar, is erg bijzonder, zowel het zijdezachte mondgevoel als de geur en smaak.

Schermvullende weergave De fermentatie duurt vijf tot zes dagen. Binnenin worden de bonen dan wit. ©Claude Lee Sadik

F1-piloot

Ook Nihant was al de dertig voorbij toen hij chocolatier werd. ‘Toen ik zes was, maakte ik thuis al de taartjes. Maar ik deed het goed op school. Een praktische opleiding was niet aan de orde en een studie handelsingenieur wel. Voor ik mijn diploma had, had ik al een job in de staalindustrie. Dat was in mijn familie het doel: werk hebben. Maar na zeven jaar wilden mijn vrouw Anne en ik ons eigen project. Gastronomie boeide ons. Ik verliet mijn job, aanvankelijk om bij de ambachtelijke bakkerij Wittamer te werken. Intussen volgde ik de opleiding tot bakker en patissier bij IFAPME, Anne volgde de opleidingen chocolatier-banketbakker en bakker-patissier.’

In 2006 begonnen ze zelf chocolade te maken, in de garage van zijn ouders. Een jaar later openden ze hun eerste winkel in Ambourg. Intussen zijn er in ons land vijf. Behalve in de Brusselse supermarkt voor gastronomen Rob verdeelt Nihant niet via anderen. ‘Opdat de klant onze chocolade zou begrijpen, is rechtstreeks contact noodzakelijk. En we laten altijd proeven, ook aan wie niet koopt.’

Exporteren doet hij alleen naar Japan. Daar heeft hij 34 verkooppunten in luxewarenhuizen. ‘Dat is slechts het begin. In april 2023 komt er een flagshipstore in Ginza, de meest luxueuze wijk van Tokio, Azië en misschien wel de wereld. In Japan is de chocoladegekte enorm. Telkens ik er naartoe ga, word ik ontvangen als een F1-piloot en moet ik wekenlang signeren. Japanners raken elkaar zelden aan, maar wel als ze chocolade uitwisselen.’