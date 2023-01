Eten en slapen tijdens Brussels Jazz Festival: vijf plekken getipt

Het Brussels Jazz Festival loopt van 12 tot en met 15 januari in Flagey. Voor jazzliefhebbers die tijdens het festival naar de hoofdstad afzakken heeft Sabato deze tips verzameld.

Slapen

Deze eigentijdse bed and breakfast ligt op 10 minuten stappen van de Grote Markt. Elke kamer is er door een kunstenaar of kunstenaarscollectief ingericht. Vraag de uitbaters zeker naar de rijke geschiedenis van het pand dat dateert van de eerste helft van de 19e eeuw.