Foodblogger Chloé Lauwers | ‘De gym is een beetje reallife Tinder, niet?’

Terwijl ze pendelt tussen België en Italië, waar haar verloofde voetbalt voor Benevento Calcio, gaat Chloé Lauwers (23) voor een master in de geneeskunde, schreef ze al twee kookboeken – ‘Chloé Kookt’ en ‘Chloé Cucina’ – en heeft ze een kookblog met ie bijna 80.000 Instagramvolgers. ‘Een jaar voordat de coronapandemie uitbrak, ben ik mijn kookblog @chloekookt op Instagram begonnen. Omdat ik veel tijd had om te posten, is mijn account op drie maanden tijd gegroeid met 30.000 volgers.’

Toen ze 50.000 volgers had bereikt, begon ze te schrijven aan haar eerste kookboek. Die sprong in het diepe leverde haar meteen een top 3-plaats op bij Standaard Boekhandel. In 2022 bracht ze haar tweede kookboek uit vol Italiaanse recepten. ‘Ik ben veel in Italië en wilde in mijn recepten een draai geven aan de traditionele Italiaanse keuken, die in elke regio eigen, typerende gerechten heeft. Een van die recepten is een variant op spaghetti alla nerano – met courgette en pecorino – die ik heb leren kennen aan de Amalfikust. En ook pasta carbonara, mijn persoonlijke guilty pleasure, mocht niet ontbreken.’ En of er een derde boek zit aan te komen? ‘O, jazeker!’