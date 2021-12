Getest: de intrigerende keuken van toptalent Thomas Troupin bij Toma

Een wijnkaart dik als een bijbel , dat kennen we. Maar het boek dat de ober discreet op tafel schuift, bevat slechts een wijnlijst van tien bladzijden. De rest van het drukwerk is gewijd aan groentekwekers, vishandelaars en kaasmakers. Thomas Troupin toont zo dat leveranciers deel uitmaken van Toma, een knap nieuw restaurant dat meteen tot de allerbeste van Luik behoort.

Toma is het tweede ambitieuze project van Troupin. Het eerste was La Menuiserie in Waimes. Eind 2013, nog geen jaar na de opening, behaalde het jonge talent er al een ster. De coronacrisis, begin 2020, was meteen ook het einde van de chef in de voormalige schrijnwerkerij.