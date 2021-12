Getest: dineren tussen de dieren in het gastronomisch restaurant van Pairi Daiza

Eten bij Le Mökki in Pairi Daiza is iets ingewikkelder dan gewoon een restaurant binnenstappen.

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Le Mökki, het gastronomisch restaurant van Pairi Daiza: risotto tussen de ijsberen.

Culinair plezier in een dierentuin, dat associëren we meestal met wafels en hamburgers. Sinds kort heeft Pairi Daiza de lat hoger gelegd: het natuurpark in Brugelette opende afgelopen zomer Le Mökki, een gastronomisch restaurant tussen de ijsberen en de tijgers.

Mökki verwijst naar het Finse woord voor vakantiehuis. Zoals in Finland is ook dat in Pairi Daiza opgetrokken uit hout. Gezellig is het zeker: sfeerverlichting, verzorgd gedekte tafels en gemakkelijke stoelen helpen de gasten zich hier zo gelukkig te voelen als een panda in een bamboebos.

Eten bij Le Mökki is iets ingewikkelder dan gewoon een restaurant binnenstappen: wie Pairi Daiza overdag bezoekt, kan het restaurant alleen ’s middags in; voor abonnees en hotelgasten is het ook ’s avonds toegankelijk. Maar ’s avonds is het niet mogelijk uit de aantrekkelijke kaart te kiezen: iedereen moet een menu in vier (74 euro) of zes gangen (94 euro) eten.

Het voorgerecht belooft veel, maar ontgoochelt. Gelukkig klaart daarna de hemel op.

De verwarring daarover is het eerste incident in een reeks van halve fouten en volledige misverstanden. De onhandige manier waarop de bediening daarmee omgaat, zet een domper op de beleving.

Ook de maaltijd zelf begint met een hindernissenparcours. Van de drie aperitiefhapjes is er maar één geslaagd: een smakelijke combinatie van zwarte pens en espuma van aardappel. Het voorgerecht belooft veel, maar ontgoochelt: lekkere schijfjes rauwe coquille bezwijken onder gelei en mousse van groene appel.

Maar daarna klaart de hemel op. De jonge chef Mehdi Bigonville, de zoon van de horecaverantwoordelijke van het park, heeft een hecht geheel gemaakt van romige uiensoep, oude parmezaan en cashewnoten met truffelolie. Ook het hoofdgerecht is top: een zacht stukje kippenborst is elegant omringd door risotto met eekhoorntjesbrood, krokant kippenvel en een luchtige mousse van paddenstoelen. Zelfs het dessert, in veel gastronomische restaurants een verplicht nummer, is een originele creatie: de chef combineert lekkere gepocheerde peer met een financieramandelgebak en zijdezacht ijs op basis van karamel: Le Mökki is een beloftevol restaurant, al staat het nog niet op het niveau van deze bijzondere zoo.