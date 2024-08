Grensgevallen: 5x uitmuntend tafelen in het nabije buitenland

| Afstand van Brussel: 126 kilometer

| Afstand van de grens: 53 kilometer

‘Het is allemaal zeer subtiel, maar de smaken zijn o zo raak.’ De beschrijving in de Michelingids laat er geen twijfel over bestaan. Thijs Meliefste en zijn vrouw Anuschka hebben van dit uitgepuurde witte pand pal aan de jachthaven bij het Veerse Meer een topadres gemaakt.

Sinds de gids Thijs Meliefste in 2021 met een ster bekroonde, is de chef uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers van de Zeeuwse keuken. In zijn menu – vijf gangen, 155 euro – serveert Meliefste volop Zeeuwse oesters, paling uit de Oosterschelde en schelpen uit het Veerse Meer.

Die krijgen inderdaad een subtiele behandeling; in de heel esthetisch opgemaakte borden vallen vooral de friszure toetsen op. Je merkt dat deze chef bij topzaken als The Fat Duck in het Britse Bray en Maaemo in Oslo gewerkt heeft.

Bovendien houdt hij van rook en vuur, en ook die aroma’s kruiden zijn gerechten. Zijn signatuurgerecht rond langoustine, asperge, knolselder en truffel (45 euro) is dan weer een clash van luxeproducten.

| Adres | Wolphaartsdijkseveer 1, 4471 ND Wolphaartsdijk

| Tel. | + 31 1 13.58.13.26

| Website | restaurantmeliefste.nl

| Openingstijden | Van woensdag tot en met zaterdag

3 | Auberge du Vert Mont | Boeschepe (Frankrijk)

Ode aan Frans-Vlaanderen

© Anne Claire Heraud

| Afstand van Brussel: 142 kilometer

| Afstand van de grens: 1,9 kilometer

Deze voormalige herberg op amper twee kilometer van de Belgische grens, met zicht op de glooiingen van het Heuvelland, is bekroond met een Michelinster, maar toch is hier eten amper te vergelijken met een ervaring bij de meeste hoogstaande gastronomische restaurants. Zo heeft de auberge, met zijn bakstenen muren en grote houten balken, nog altijd meer de uitstraling van een estaminet dan van een finediningplek. Aan de houtstapels is ook te zien dat chef Florent Ladeyn graag boven een open vuur kookt.

Ladeyn nam de zaak over van zijn ouders en ging resoluut voor een keuken rond producten uit Frans-Vlaanderen: zo serveert hij chicorei in plaats van koffie. Op de drankenkaart lijkt bier al even belangrijk als wijn.

In het degustatiemenu duikt typisch een cracker met bloemen en kruiden uit de streek op. Ook de frieten in een puntzak met een dipsaus van Maroilles-kaas, afgetopt met gebrande ui, is een Ladeyn-klassieker.

Behalve met groenten werkt de chef ook graag met minder nobele stukken vis of vlees, zoals rundstong. In het menu duiken daardoor maar heel weinig luxeproducten op. Dat heeft het voordeel dat de prijzen hier laag zijn; een verrassingsdegustatiemenu kost vijftig euro. Voor wie de auberge te ver vindt voor een heen- en terugreis: er zijn ook kamers.

| Adres | 1318 Rue du Mont Noir, 59299 Boeschepe

| Website | vertmont.fr

| Openingstijden | Van dinsdag tot en met zaterdag

| Tip | Florent Ladeyn heeft in Rijsel (Bloempot, Bierbuik) en Béthune ( Bierbuik)

nog meer laagdrempelige zaken met Frans-Vlaamse insteek. In Brussel bedacht

de chef het menu voor restaurant Klok in hotel La Grande Cloche.

4 | Waldhotel Sonnora | Dreis (Rijnland-Palts, Duitsland)

Al 25 jaar drie Michelinsterren

© Courtesy of Waldhotel Sonnora

| Afstand van Brussel: 244 kilometer

| Afstand van de grens: 71 kilometer

Van een chef die al bij de amuses een combinatie van oester en kaviaar serveert, mag je een gepeperde rekening verwachten. En met 339 euro voor zeven gangen behoort Sonnora inderdaad tot de duurste restaurants van Duitsland.

Het imposante witte hotel-restaurant in een kleine landelijke gemeente bij de Moezel heeft dan ook al 25 jaar drie sterren in de Michelingids. Die sterren wist het zelfs te behouden na de dood van bezieler Helmut Thieltges in 2017. Magdalena en Clemens Rambichler, een koppel dat jarenlang onder Thieltges in Sonnora had gewerkt, namen de legende over. Dat doen ze met veel schwung en respect voor de traditie. Zo maakt Clemens Rambichler nog altijd het signatuurgerecht van Sonnora, een taart van rösti-aardappel met rundstartaar en kaviaar.

Wie aankomt bij Sonnora, kijkt naar een deftig, maar wat ouderwets hotel. Maar zodra je in het restaurant komt, rol je een geoliede machine binnen. Het interieur is ruim en überluxueus, de bediening feilloos en hartelijk: hier is niets gedateerd aan.

In het menu wisselt het ene luxeproduct het andere af. Van terrine van ganzenlever, paling en zwarte truffel gaat het naar wagyu en op houtskool gegrilde tarbot, met venkel-sinaasappel en oude vermout. De sauzen zijn overwegend oldskool en tot in de puntjes uitgewerkt, de brood- en kaaskarren zijn imposant: dit is superieure Franse productkeuken.

En de prijs? Na een memorabele maaltijd snap je waarom dit zo duur is: zelden eet je zoveel nobele ingrediënten in zulke royale porties.

| Adres | 1 Auf dem Eichelfeld, 54518 Dreis

| Tel. | +49 65.78.98.220

| Website | hotel-sonnora.de

| Openingstijden | Van donderdagavond tot en met zondag

5 | Ryôdô | Luxemburg

Frans-Japanse fusion

© Courtesy of Ryodo

| Afstand van Brussel: 216 kilometer

| Afstand van de grens: 22 kilometer

Een onopvallend huis in een buitenwijk van Luxemburg-stad is het wat onwaarschijnlijke decor voor het Japanse fusionrestaurant van Ryôdô Kajiwara. Buiten doet alleszins niets vermoeden dat je hier tempura van garnalen, yuzu-mousse en toro-tonijn kunt eten.

Binnen is alles anders. Zodra de gordijnen openschuiven, komt Japan tastbaar dichtbij. Twee buigende dames in kimono begeleiden de gasten naar sobere tafels. Witte muren, houten latten en nog meer gordijnen houden het licht en stijlvol.

De Japanse chef opende dit discrete adres in 2020, na een parcours bij Luxemburgse toppers als Mosconi en Clairefontaine. Zijn Frans-Japanse fusionkeuken wist de gidsen meteen te overtuigen. Zo heeft de chef sinds 2022 een Michelinster achter zijn naam.

Op een korte kaart met sushi en tempura na combineert chef Kajiwara in zowat elk gerecht een Japanse basis met Europese producten en technieken: bij salade met komkommer en gegrilde rijst komt gerookte burrata. In het Bento-menu (72 euro) dat Ryôdô alleen tijdens de lunch serveert, duiken zowel olijven, brood als een aardappeltaartje op, naast teriyakisaus, gepekelde groenten en monaka, dat Japanse rijstwafeltje. ’s Avonds is er keuze uit drie degustatiemenu’s, waaronder een in vegetarische versie (102 euro).

Eten bij Ryôdô is een aparte ervaring, niet alleen door de setting, maar ook door

het heel eigen gevoel voor textuur en kruiding van de Japanse keuken. Een

kroketje van edamameboontjes smaakt eerder flauw, maar in de volgende gang

verrast dan weer de productkwaliteit van sashimi van tonijn en de zachte pit van

zelfgemaakte wasabi.