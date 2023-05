Haute cuisine aan streetfoodprijzen | StrEat Fest festival in Brussel

Humphrey Sint-Laurensstraat 36/38, 1000 Brussel, België

Voor een ander publiek

‘Met onze deelname aan StrEat Fest willen we onze keuken openstellen voor een ander publiek’, zegt chef Alexandru Sapco van restaurant La Bonne Chère, door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Jonge Chef van het Jaar 2023’. ‘Aan ons menu hangt een prijskaartje (voor een zevengangenmenu voor één persoon betaal je tussen 80 en 85 euro, n.v.d.r.). Hier bieden we toegankelijkere gerechten aan’, legt Sapco uit.

Om zijn haute cuisine te vertalen naar een streetfoodversie moet de jonge chef uit zijn comfortzone stappen, maar daar houdt hij wel van. ‘De keuken waarin ik ga werken ken ik niet en de organisatie is anders dan in mijn eigen restaurant. Maar hoe groter de uitdaging, hoe interessanter mijn job natuurlijk.’

Chef Alexandru Sapco van restaurant La Bonne Chère, door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Jonge Chef van het Jaar 2023’.

Streetfood en fastfood zijn twee heel verschillende concepten. Alexandru Sapco: ‘In Europa heeft het een mindere reputatie, omdat de specifieke cultuur hier nu eenmaal minder ontwikkeld is dan in Azië of Latijns-Amerika. Maar streetfood kan zeker van een hoge kwaliteit zijn.’

Eén van de doelen van StrEat Fest is bewijzen dat je goed on the go kunt eten en dat je je voor goed eten niet blauw hoeft te betalen. Als eerbetoon aan de Filipijnen, de gastbestemming, serveert de stand van La Bonne Chère bezoekers een ceviche, gemaakt zoals in het restaurant zelf.

La Bonne Chère Ons-Heerstraat 19, 1000 Brussel, België

Streetfood, deel van het cultureel DNA

‘Echt goede taco’s vind je eerder in een foodtruck op straat dan in een restaurant’, zegt Alexandru Sapco. Chef Clara Freitas van La Cave à Manger in Elsene is het daar mee eens. Acht jaar geleden reisde ze van Brazilië naar Brussel om hier van haar passie haar beroep te maken. ‘Streetfood zit in het DNA van landen als Brazilië. Zo eet je in Rio op het strand allerlei lekkernijen die op straat worden verkocht.’

Chef Clara Freitas van La Cave à Manger in Elsene. © WESHARE AGENCY

In La Cave à Manger biedt Freitas samen met chef Paul Ravet een moderne bistrokeuken aan, die ze met trots presenteert op StrEat Fest. ‘We willen er staan, praten met de bezoekers en hen ons werk presenteren. Wat ik zo fijn vind aan streetfood, zijn het informele karakter en de toegankelijke prijzen’, aldus Freitas. In haar stand serveert ze een brioche van gerookte sardines.

La Cave à Manger Georges Brugmannplein 18, 1050 Elsene, België

Kookworkshops voor iedereen

Op StrEat Fest kun je als bezoeker ook deelnemen aan kookworkshops. Die worden gegeven door de chefs zelf, maar vooral door het team van Mmmussels, een jong culinair bedrijf onder leiding van Sébastien Hayot. De naam is een knipoog naar het nationale gerecht van ons land, maar ook naar de stad waar de wortels van het bedrijf liggen.

Tijdens het festivalweekend neemt Hayot je mee op een reis langs streetfood uit alle uithoeken van de wereld, en dat aan de hand van een dertigtal workshops. Op het menu: que­sa­dil­la’s, nems, kipsatés, falafels... Kort gezegd, een culinaire wereldreis terwijl je in hartje Brussel blijft.

Sébastien Hayot van Mmmussels, een jong culinair animatiebedrijf.

Op de vraag of streetfood van een hoge kwaliteit kan zijn, antwoordt de fijnproever resoluut: ‘Natuurlijk. Nu ik een aantal gerechten heb geproefd, kan ik je verzekeren dat je een streetfoodversie kunt maken van de haute cuisine. Het lijkt me trouwens een geweldige uitdaging voor chefs die openstaan voor iets nieuws.’