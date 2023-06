Jamie Oliver | ‘The Naked Chef’ over zijn eerste kinderboek

Schrijver met dyslexie

Met ‘hiervoor’ bedoelt Oliver een boek voor kinderen: ‘Billy and the Giant Adventure’. Het is Olivers eerste stap in de wereld van de fictie, en hij heeft er jaren aan gewerkt. Hoewel hij al miljoenen boeken verkocht, was schrijven voor Oliver nooit zo vanzelfsprekend als koken of praten. De man heeft immers dyslexie. Destijds op school stuurden ze hem naar een speciale klas voor kinderen met problemen, en hij was al 35 toen hij zijn eerste roman las.

‘Schrijven is voor mij altijd een probleem geweest’, zegt Oliver, terwijl we door een grote ommuurde moestuin lopen, naar een gazon dat zachtjes weg glooit van het huis, naar een meer toe. ‘Lezen is ook een probleem. Als ik de autocue lees, dan zeg ik het minstens drie keer op rij verkeerd. Gelukkig kan ik zeer goed memoriseren. Ze vragen me wel eens waarom ik zo natuurlijk en spontaan ben. Omdat ik geleerd heb om die autocue niet meer te lezen, natuurlijk.’

Het idee voor het boek kreeg hij door de verhaaltjes die hij voor het slapengaan voorlas aan zijn kinderen: Poppy (nu 21), Daisy, Petal, Buddy en River (nu 6). ‘Maar dan kwam al snel het moment dat ze beter konden lezen dan ik’, zegt Oliver. ‘Zodat ze vroegen of ik dat boek niet gewoon uit het hoofd kon voorlezen. Zo begon ik meer gebaren te gebruiken, en maakte allerlei geluiden. Die begon ik op te nemen met een recordertje.’ Oliver grijpt zijn telefoon en speelt een opgenomen stukje af. We horen zijn stem die zegt: ‘Hoofdstuk één’.

Het boek was voor Oliver ook een manier om zichzelf uit te dagen. ‘Als je veertig wordt, dan begint het er toch wel allemaal anders uit te zien’, zegt hij. ‘Ik begon te beseffen dat ik bij alles wat ik ooit goed deed tegelijk ook ongelukkig of kwetsbaar was. Telkens als ik iets leuks doe, of op een ontspannen manier, dan is het resultaat in het beste geval gemiddeld. Ik merkte dat het een patroon werd, dus begon ik heel bewust wat meer op de voorgrond te treden in alles wat ik deed. Zo begon ik piano te spelen, omdat ik een piano van mijn oma had geërfd.’