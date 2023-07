Knokse restotips | Van vegan garnaalkroket tot designfrituur

‘Van die jarennegentignostalgie maken we een 21 ste -eeuwse versie: gezond en vegan, een açai-bowl. En we willen een nieuwe herinnering maken. Daarom krijgt elke klant als aandenken een stoffen servet met een geborduurde tekening, speciaal gemaakt voor de pop-up.’

‘We leerden elkaar kennen in Knokke. En we hebben alle vier veel mooie jeugdherinneringen aan die zomers. Onder meer aan de heerlijke ijsjes van Glacier de la Poste op de Zeedijk, niet ver van onze showroom.’

Q&A met Audrey Joris en Augustin Bown (AFC Collection) & Sasha Litvine en Kenya Hoet (Seven)

2 | Woyo Eatery

Op 3 juni opende Woyo Eatery in de hoge toren in de nieuwe Duinenwaterwijk aan het station in Knokke-Heist. Je kunt er terecht voor ontbijt, brunch, lunch én takeaway. Woyo Eatery maakt deel uit van het nieuwe Enso District Hotel, met 34 kamers op de eerste en tweede verdieping van de toren.