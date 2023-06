Kookboek 'De Basis' komt met vegan plantaardige editie

Vlaanderens bekendste foodfotograaf Tony Le Duc presenteert samen met chef Pieter-Jan Lint het vegan kookboek ‘De Basis Plantaardig’. Kijk mee bij de making-of.

Trefzeker en snel smeert fotograaf Tony Le Duc een lik frisgele mousse op het bord – een honderd procent vegan citroencrème, zopas bereid door Pieter-Jan Lint, chef van het plantaardig gastronomisch restaurant Amaranth in Merelbeke, bij Gent. Later deze ochtend poseren ook nog een chocoladesaus, een granité, een sorbet en een portie hummus voor Le Ducs lens. Allemaal plantaardige recepten van Lint, door de fotograaf herleid tot de visuele essentie: een textuur, een kleur, een glans of net een korreligheid. De beelden dienen voor hun nieuwe kookboek ‘De Basis Plantaardig’.

Precies twintig jaar geleden, in 2003, was er het kookboek ‘De Basis’ van Tony Le Duc en culinair journalist Filip Verheyden: baanbrekend in al zijn gracieuze eenvoud. De als missaal vormgegeven ‘kookbijbel’ met goud op snee bracht de lezer de basis van het koken bij: van het bereiden van een tartaarsaus en het pocheren van een ei tot het snijden van de perfecte brunoise en julienne. Ook dankzij de monumentale foodclose-ups van Le Duc werd ‘De Basis’ een hebbeding om te koesteren. ‘Hét kookboek van de nieuwe eeuw’, werd het gelauwerd en de cijfers logen er niet om: van ‘De Basis’ werden er honderdduizend exemplaren verkocht in Nederlandstalig gebied, internationaal gingen er van de volledige trilogie – ‘De Basis’ kreeg in 2004 en 2005 opvolging met ‘Het Product’ en ‘Het Gerecht’ – meer dan tweehonderdduizend exemplaren over de toonbank.

Voor de vegan opvolger van het in 2003 baanbrekende kookboek ‘De Basis’ werkte fotograaf Tony Le Duc (rechts) samen met chef Pieter-Jan Lint (links). © Quinten Prinsen

Eerste date

Anno 2023 bevinden we ons nog steeds in de 21ste eeuw, maar ook alweer in een nieuw tijdperk, waarin duurzaamheid en plantbased de nieuwe toverwoorden zijn. Voor chef Pieter-Jan Lint, die zijn kennis van de plantaardige keuken ook deelt in opleidingen voor professionals, is plantaardig koken meer dan een hippe trend. Ooit was hij een overtuigd vleeseter en kookte hij in brasserieën met room en steak. Zijn vriendin bekeerde hem acht jaar geleden. ‘Al tijdens onze eerste date. Een koe moet vetgemest worden en zwanger worden gemaakt om melk te kunnen produceren. Haar kalveren worden vervolgens bij haar weggehaald. Terwijl je ook melk kunt halen uit noten, granen en peulvruchten. Ik was meteen overtuigd.’