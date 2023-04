Ona Rombaut van de Gentse wijnbar Ona is ‘Wine Lady of the Year’

8.00 uur | ‘Raoul beslist om op te staan. Onze zoon van anderhalf jaar slaapt in de kamer naast de onze en babbelt of zingt ons wakker. De regel is wel dat ik twintig minuten langer mag blijven liggen dan Arne.’

9.00 uur | ‘Het ontbijtmoment is super­belangrijk. Elke dag, maar op zaterdag nog wat meer. Soms kan ik Arne overhalen om naar Appel te gaan, een kruidenierszaak in Melle. Hij brengt dan vers zuurdesembrood en mastellen mee – ook Raoul eet ze al.’

9.30 uur | ‘Arne maakt een wandeling met Vino, onze hond. Nu ik zwanger ben, doe ik in plaats daarvan wat yoga.’

10.00 uur | ‘Vanuit ons huis in Heusden gaan we naar mijn ouders of die van Arne, waar Raoul uitstekend wordt opgevangen.’

‘Mijn guilty pleasure? Decadente smaakcombinaties: wagyurund én kaviaar. Ach, het leven is kort.’ Ona Rombaut

10.30 uur | ‘We beginnen te werken in de bar. Ik poets, met volle bak hiphop op de achtergrond. Intussen geeft Arne wijnles.’

12.30 uur | ‘Ik organiseer een privétasting. Als er twintig mensen of meer zijn, doen Arne en ik dat samen.’

14.00 uur | ‘De bar gaat open. Mijn tasting loopt vaak uit, maar we hebben een team van vijftien lieve studenten en flexi-jobbers die in een wijntraject van WSET zitten. Qua aanbod hebben we een eigen smaak ontwikkeld. We bieden geen industriële wijn aan. We zoeken kleine wijnhuizen waar het ambacht centraal staat.’

15.30 uur | ‘Nu ik zwanger ben, stop ik vroeger. Arne blijft tot rond 19 uur. Ik ga naar Take Five, mijn vaste koffiebar. Daar neem ik een stuk wortelcake. Ik snoep graag. Een beetje problematisch. Ik heb altijd veel gesport, anders zou ik ronduit dik zijn.’

‘Mijn favoriete muziekstijl is hiphop. Zelfs als ik poets, klinkt er volle bak hiphop op de achtergrond, bijvoorbeeld van J. Cole.’ © Eva Beeusaert

16.00 uur | ‘Ik loop langs Joost Arijs. In de patisserie koop ik vaak een ‘piëmont’. In zijn bakkerij is de brioche met citroen onweerstaanbaar.’

16.30 uur | ‘Laatste stop: de multimerkenwinkels Ida Store of Billie Rose. Ik hou van mooie kleren. Bij Billie Rose kun je gewoon op je laptop werken, tussen de hemelse geurkaarsen. Daarna haal ik Raoul op.’

19.30 uur | ‘Arne en ik eten graag. Op zaterdag is dat meestal bij vrienden zoals Tim Nowé van SIR Catering. Wij brengen wijn mee, hij kookt er uitstekend bij. Een onvergetelijke combinatie was de donkerrode champagne Leclerc Briant 2006 met een duifje. Soms wordt het decadent, zoals wagyurund én kaviaar. Als guilty pleasure is dat oké: het leven is kort. Nu ik zwanger ben, drink ik heel af en toe twee slokjes. Gelukkig is dat tijdelijk.’

00.15 uur | ‘Het kan laat worden, maar nu even niet. Met de nieuwe zaak én ons dochtertje in het verschiet ben ik doodop. Voorzichtig nemen we Raoul uit zijn bedje. Onderweg naar huis luisteren we naar een hiphopalbum van J. Cole. We hoeven niet veel meer te zeggen, behalve dat we elkaar graag zien.’