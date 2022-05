‘Houd het zeevuur brandend’, schreef chef Willem Hiele ooit en waar hij straks in Oudenburg gaat koken, zal hij dat doen. De oven doofde in Koksijde, nu zal hij dicht bij de branding in Oostende werken met wat de zee en het land hem brengen. En hij? ‘Als ik ga wandelen, kom ik met groen speeksel terug.’