Recept | Sint-jakobsnoten met sakeroomsaus en wulken à la Nicolas Misera

Drankentip

Deze sake past zowel in de saus als in het glas. De Chiyokotobuki-brouwerij in de prefectuur Yamagata, zo’n 400 kilometer ten noorden van Tokio, maakt een lichte, droge en zuivere sake door de korrel van de lokale rijstsoort haenuki voor 70 procent te polijsten, zodat alleen de smaakvolle kern overblijft. Een heel pure sake, ver weg van het branderig drankje dat we meestal kennen. (J.S.)