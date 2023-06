Restaurant Dunas in Knokke-Heist | Een dure mislukking

Al meldt de kaart dat er yuzu in een gefrituurde sushi (3 euro per stuk) zit en duindoorn met ponzu op een oester (6 euro per stuk) ligt, toch missen beide hapjes finesse. Ook een constructie rond gepekelde en gerookte heilbot is plomp, ondanks staafjes groene appel. En waarom ligt dashi hier als een geleiachtig vel over de vis? Gegrilde langoustines in een saus van vadouvan en look geven opnieuw wat hoop. Blanke botersaus, afgewerkt met haringeitjes, doet het goed bij een mooie moot kabeljauw (42 euro). De garnituur – polentakroketten en grote stukken prei – is dan weer bedroevend: zou dat het casual deel zijn? Over een spitskool, bestreken met miso (26 euro) valt zelfs helemaal niets goeds te vertellen. De hasselbackaardappelen die erbij liggen, vormen een dieptepunt. Ze lijken in niets op die Zweedse fijn ingesneden aardappel met gesmolten boter, het zijn gewoon gekookte krieltjes met wat krassen op. Dunas is een dure mislukking.