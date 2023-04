Restaurant Flamme in Sint-Gillis | 'Hier maken we alles boven de vlammen klaar'

Samen baten chef Hanna Deroover en sommelier Bénédicte Bantuelle restaurant Flamme in Sint-Gillis uit. Daar wordt alles boven het vuur bereid, ook de gebrande boerenkool met caesardressing.

Ze beschouwen rook als een ingrediënt op zich, ‘al moet je er wel voorzichtig mee omspringen’. Hanna Deroover en Bénédicte Bantuelle openden vorig jaar in Sint-Gillis Flamme, een restaurant waar alles boven het vuur wordt klaargemaakt.

‘Doordat we het vuur tonen, spreken we spontaan een soort oergevoel aan. Mensen verzamelen van nature rond een vuur’, zegt Hanna Deroover. Ze is master in fooddesign en leerde jaren geleden Bénédicte Bantuelle kennen in restaurant Bouchéry, die er mede-eigenaar en sommelier was. ‘Bénédicte en ik hebben jarenlang samengewerkt, zij als sommelier, ik als chef – een rolverdeling die vandaag nog altijd geldt. Al die tijd droomden we van een eigen restaurant. We wisten precies wat we wilden: een warme, gezellige plek waar mensen welkom zijn en zich thuis voelen. Hoe kun je dat effect beter bereiken dan met vuur? We houden van de vroege geschiedenis van koken: alles is begonnen met vlammen.’

Restaurant Flamme in Sint-Gillis. © Eva Beeusaert

Vorig jaar openden de twee in Sint-Gillis een eigen restaurant: Flamme. ‘Zoals de naam al aangeeft, maken we bij Flamme alles boven de vlammen klaar’, zegt De­roover. ‘We hebben een open keuken gecreëerd, met een grote grill. We stoken hout tot houtskool en beginnen dan te bakken, voor de ogen van de klanten. Tegelijk is er een houtoven, waar we bijvoorbeeld pain perdu in bereiden, of groenten die traag gegaard moeten worden, zoals rode biet.’

Bantuelle: ‘Ik ben lang samen geweest met iemand die net zoals ik enorm geniet van de natuur. We leefden vooral buiten en gingen bijvoorbeeld graag wilde kruiden plukken. Vervolgens kookten we buiten op open vuur. Dat soort ervaringen is zo mooi, helemaal anders dan koken in een huisje in de stad. Het is dat gevoel dat we hier wilden oproepen.’