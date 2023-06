Restaurant Furbetto, Heverlee | Ode aan de Italiaanse keuken

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij restaurant Furbetto in Heverlee: ‘Met bescheiden middelen serveren de chefs borden vol diepe smaken.’

Bieten en sardines, varkensnek en boerenkool. Op de menukaart van Furbetto is het vruchteloos zoeken naar luxeproducten. Samen met de Italiaanse inspiratie – van soffritto tot panna cotta – doet de stijl van dit nieuwe restaurant denken aan de cucina povera, de armemensenkeuken die met bescheiden middelen toch borden vol diepe smaken op tafel zet.

De chefs van Furbetto zijn al even bescheiden als de ingrediënten. Het zijn gewoon Gust (Vanderwaeren) en Jasper (Voet), twee jeugdvrienden. Ze werkten allebei in Italië en verloren daar naar eigen zeggen hun hart aan eenvoud, pasta en natuurwijn. Ook brood past in dat rijtje: de twee koks maken elke dag verslavend lekkere focaccia.

Restaurant Furbetto opende in maart in een knap verbouwd rijhuis in Heverlee. De kleine tafels en schoolstoelen staan wat krap in het gelid. © Yassine Atari

Furbetto opende in maart in een knap verbouwd rijhuis in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Langs de open keuken loopt een lange eettoog. Aan de andere kant staan kleine tafels en schoolstoelen wat krap in het gelid: bij de cucina povera past blijkbaar ook minimaal zitcomfort. Gelukkig is er nog een ruim terras.