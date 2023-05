Restaurant Imprévu in Houthalen | Een onvoorziene meevaller

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij restaurant Imprévu in Houthalen: ‘Een gedreven koppel, een prestigieus kader en wijze woorden op de menukaart.’

‘We zullen het wonder van het leven pas ten volle begrijpen als we het onverwachte toelaten.’ Het is een citaat van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho en het staat op de menukaart van Imprévu, het nieuwe restaurant van Daniela Sparanero en Mitchell Merola. Ietwat onverwacht sloot het koppel begin dit jaar zijn Table’O in Heers, de plek waar ze in minder dan vijf jaar tijd een sterke reputatie bij elkaar kookten. Ze verhuisden naar De Barrier in Houthalen, een weelderig domein met feestzalen, polyvalente vergaderruimtes en een gastronomisch restaurant. Imprévu komt er in de plaats van Innesto, het prestigieuze restaurant dat jarenlang een ster achter zijn naam had staan.

Zou het onverwacht zijn dat Michelin vroeg of laat ook Imprévu een ster geeft? Op de nieuwe locatie doet het koppel – zij in de zaal, hij in de keuken – alleszins zeer hard zijn best om te imponeren. Zo kreeg het interieur een luxueuze make-over, met donkere tonen, ingebouwde wijnkasten, zwarte marmeren tafels en S-vormige zetels die de eetzaal opdelen in geborgen hoekjes.

Op de luxueuze borden komen al even ambitieuze gerechten. Merola verwerkt soms dure producten – in risotto met gambero rosso en gerijpte kaviaar zelfs twee keer op één bord – maar zijn drive is vooral te merken aan de variaties en details die hij in elke gang van zijn menu aanbrengt. Oesters serveert hij in drie, heel verschillende bereidingen: als flan, gepocheerd met pittig schuim van Thaise tom kha kai, en rauw, in een combinatie met rundstartaar. Van garnalen maakt hij zowel een warme als een koude bereiding: een kroket, geïnfuseerd met citroengras, biedt een smakelijk contrast met schaaldierenijs, krab en remoulade. En zo gaat het maar door, vijf, zes of zeven gangen lang (95 euro, 110 euro en 125 euro).