Restaurant iOda in Sint-Gillis | ‘Geraffineerde groentegerechten voor redelijke prijzen’

iOda opende eind mei 2022. Het voormalige café, met zijn tegelvloer, blote bakstenen muren, houten meubels en een steunbalk in pistachegroen heeft iets bruuts en verfijnds tegelijk. Dat zou je ook van de gerechten kunnen zeggen. Hoed serveert zijn groenten het liefst groot en in hun geheel. In zijn borden moet je niet vertwijfeld op zoek naar het hoofdproduct. Tegelijk brengt hij delicate toetsen aan met sneeuw (van feta), olie (van melisse) of een crumble. Tegen de buitenmuur van zijn open keuken hangt nog een extra wapen, een spit dat we kennen van het kippenkraam. Daaraan grilt de chef groenten tot ze bijna zwartgeblakerd zijn, zodat ook gerookte smaken opduiken. Af en toe, met zeekraal, oesters of een stukje vis, smokkelt Hoed ook zilte aroma’s in zijn gerechten – de restaurantnaam verwijst naar het jodium dat we kennen van de zee.