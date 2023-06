Restaurant Klok in Brussel | ‘Hier eet je de klok rond’

Je komt niet dikwijls een Franse chef tegen die openlijk zijn liefde voor België verklaart, maar Florent Ladeyn is een van die zeldzame exemplaren. Voor de eigenaar van de Auberge du Vert Mont in Boeschepe, twee kilometer van de Frans-Vlaamse grens, is alles wat Belgisch is even vanzelfsprekend als een croissant en een baguette.